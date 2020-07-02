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В Китае оценили упрощение Британией миграционных правил для гонконгцев
Китай сохраняет за собой право принять "соответствующие меры" в ответ на решение Великобритании упростить процедуру получения вида на жительство в Соединенном... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:02
борис джонсон
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
великобритания
пекин
китай
в мире
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борис джонсон, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, великобритания, пекин, китай, в мире

В Китае оценили упрощение Британией миграционных правил для гонконгцев

11:02 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Китай сохраняет за собой право принять "соответствующие меры" в ответ на решение Великобритании упростить процедуру получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для части жителей Гонконга, говорится в заявлении посольства КНР в Великобритании.
Власти Великобритании на фоне принятия в Китае закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге заявили в среду об упрощении процедуры получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для жителей Гонконга, получивших паспорта граждан британских заморских территорий.
"Если британская сторона внесет односторонние изменения в соответствующую практику, это будет нарушением ее собственной позиции и обязательств, а также международного права и основных норм, регулирующих международные отношения. Мы решительно выступаем против этого и оставляем за собой право принять соответствующие меры", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Накануне сообщалось, что посол Китая в Великобритании Лю Сяомин вызван в британский МИД после обвинений в адрес КНР в нарушении суверенитета. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон о защите нацбезопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.
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Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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