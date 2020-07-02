https://ria.ru/20200702/1573772645.html
ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия
ФСБ РФ изъяла у "черных копателей" 77 стволов и центнер тротила, масштабная спецоперация прошла от Петербурга до Хабаровского края, сообщает спецслужба в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:57
2020-07-02T10:35
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленинградская область
хабаровский край
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200611/1572786166.html
1
ленинградская область
хабаровский край
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, хабаровский край, санкт-петербург, происшествия