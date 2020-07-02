ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия

"Из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия", - говорится в релизе.