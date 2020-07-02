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ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия
ФСБ РФ изъяла у "черных копателей" 77 стволов и центнер тротила, масштабная спецоперация прошла от Петербурга до Хабаровского края, сообщает спецслужба в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:35
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленинградская область
хабаровский край
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, хабаровский край, санкт-петербург, происшествия

ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия

09:57 02.07.2020 (обновлено: 10:35 02.07.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативных мероприятий преступной группы лиц, причастных к незаконному обороту оружия, в Кемерово
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативных мероприятий преступной группы лиц, причастных к незаконному обороту оружия, в Кемерово
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ФСБ РФ изъяла у "черных копателей" 77 стволов и центнер тротила, масштабная спецоперация прошла от Петербурга до Хабаровского края, сообщает спецслужба в четверг.
К преступному бизнесу оказались причастны 13 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кузбасса, Кубани, Красноярского и Хабаровского краев. Они переделывали гражданское оружие в боевое, а также восстанавливали оружие, добытое в местах боев времен Великой Отечественной войны.
"Из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия", - говорится в релизе.
Разоблачены пять подпольных мастерских.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ленинградская областьХабаровский крайСанкт-ПетербургПроисшествия
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