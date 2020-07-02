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Пакет с бутылкой, ранившей девочку в Красногорске, сбросили с 23-го этажа
Пакет с мусором, бутылка из которого попала в голову четырехлетней девочке в подмосковном Красногорске, бросили с балкона на 23-м этаже, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:52
красногорск
происшествия
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красногорск, происшествия

Пакет с бутылкой, ранившей девочку в Красногорске, сбросили с 23-го этажа

09:52 02.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пакет с мусором, бутылка из которого попала в голову четырехлетней девочке в подмосковном Красногорске, бросили с балкона на 23-м этаже, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее мэр Красногорска Эльмира Хаймурзина сказала, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке. По предварительной информации, пакет выбросили дети. Пострадавшей девочке сделали операцию, она в реанимации.
"В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили квартиру, в которой проживает женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном. Она пояснила, что к её сыну пришли его друзья шести, семи и восьми лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования на 23-м этаже. В настоящее время инспекторами ПДН установлены все участники произошедшего и их места жительства", - сказала Петрова.
Как добавила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД, по этому факту полиция ведет проверку.
Ранее сообщалось, что свою проверку начала прокуратура.
21111505
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