Пакет с бутылкой, ранившей девочку в Красногорске, сбросили с 23-го этажа

"В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили квартиру, в которой проживает женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном. Она пояснила, что к её сыну пришли его друзья шести, семи и восьми лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования на 23-м этаже. В настоящее время инспекторами ПДН установлены все участники произошедшего и их места жительства", - сказала Петрова.