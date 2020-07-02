В Красногорске девочке разбило голову бутылкой, которую скинули из окна

"Сегодня вечером в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке", — написала мэр города в своём Instagram -аккаунте.

"В ней проживают мать с сыном семи лет. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Один из них выбросил мусор. Полиция проводит весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий", — рассказала Хаймурзина.