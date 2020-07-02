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В Красногорске девочке разбило голову бутылкой, которую скинули из окна
Четырёхлетней девочке в голову попала бутылка, которую скинули из окна в Красногорске, сообщает глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:41
эльмира хаймурзина
красногорск
происшествия
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РИА Новости
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353
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эльмира хаймурзина, красногорск, происшествия

В Красногорске девочке разбило голову бутылкой, которую скинули из окна

00:53 02.07.2020 (обновлено: 01:41 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Четырёхлетней девочке в голову попала бутылка, которую скинули из окна в Красногорске, сообщает глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

"Сегодня вечером в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке", — написала мэр города в своём Instagram-аккаунте.

По ее словам, камеры видеонаблюдения работали исправно, установлена квартира, из окна которой выбросили мусор.
"В ней проживают мать с сыном семи лет. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Один из них выбросил мусор. Полиция проводит весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий", — рассказала Хаймурзина.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы города, девочку прооперировали, сейчас она находится в реанимации.
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Эльмира ХаймурзинаКрасногорскПроисшествия
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