В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

По словам мэра, камеры видеонаблюдения работали исправно, на текущий момент установлена квартира, из окна которой выбросили мусор. В ней проживают мать с сыном 7 лет. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Один из них выбросил мусор. Полиция проводит выясняет подробности инцидента.