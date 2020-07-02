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В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
Четырёхлетняя девочка, пострадавшая от выброшенной из окна бутылки в Красногорске, прооперирована, сейчас она находится в реанимации, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:39
эльмира хаймурзина
красногорск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльмира хаймурзина, красногорск, происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

02:39 02.07.2020
1535
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Четырёхлетняя девочка, пострадавшая от выброшенной из окна бутылки в Красногорске, прооперирована, сейчас она находится в реанимации, сообщает РИА Новости пресс-служба главы города.
"Операция окончена, ребенок реанимации в КГБ 1 (Красногорский городская больница №1 - ред.), дышит сама", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила в своём Instagram-аккаунте, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке.
По словам мэра, камеры видеонаблюдения работали исправно, на текущий момент установлена квартира, из окна которой выбросили мусор. В ней проживают мать с сыном 7 лет. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Один из них выбросил мусор. Полиция проводит выясняет подробности инцидента.
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