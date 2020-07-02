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В КНР заявили, что закон о нацбезопасности Гонконга положит конец хаосу
Закон о нацбезопасности в Гонконге обоснован и принят своевременно, он положит конец хаосу и восстановит порядок в городе, заявил посол Китая в Великобритании... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:16
борис джонсон
си цзиньпин
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в мире
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борис джонсон, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, великобритания, пекин, гонконг, китай, в мире

В КНР заявили, что закон о нацбезопасности Гонконга положит конец хаосу

06:16 02.07.2020
770
© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Закон о нацбезопасности в Гонконге обоснован и принят своевременно, он положит конец хаосу и восстановит порядок в городе, заявил посол Китая в Великобритании Лю Сяомин на встрече с замглавы МИД Великобритании Саймоном Макдональдом.
Накануне сообщалось, что посол Китая в Великобритании Лю Сяомин вызван в британский МИД после обвинений в адрес КНР в нарушении суверенитета. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон о защите нацбезопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.

"Посол Китая Лю Сяомин заявил, что именно центральное правительство страны несет ответственность за обеспечение национальной безопасности. Закон о нацбезопасности в Гонконге является своевременным, необходимым и обоснованным", - говорится в заявлении на сайте китайского посольства.

По его словам, "это кардинальное решение, которое положит конец хаосу и восстановит порядок в Гонконге".
Китайский дипломат добавил, что закон распространяется на четыре категории преступлений, которые серьезно подрывают национальную безопасность, и будет применяться в отношении небольшого числа преступников, но при этом защитит подавляющее большинство жителей Гонконга.
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Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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