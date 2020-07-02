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В КНР прокомментировали заявления Лондона по Гонконгу
Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин назвал грубым вмешательством во внутренние дела КНР заявления Лондона о законе по нацбезопасности в Гонконге, говорится в РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:43
борис джонсон
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
великобритания
гонконг
лондон
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис джонсон, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, великобритания, гонконг, лондон, китай, в мире

В КНР прокомментировали заявления Лондона по Гонконгу

05:43 02.07.2020
1940
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на район Central в Гонконге
Вид на район Central в Гонконге
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин назвал грубым вмешательством во внутренние дела КНР заявления Лондона о законе по нацбезопасности в Гонконге, говорится в заявлении на сайте китайского посольства.
Накануне сообщалось, что посол Китая в Великобритании вызван в МИД Великобритании после обвинений в адрес КНР в нарушении суверенитета. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон о защите нацбезопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.
"Посол КНР в Лондоне Лю Сяомин 1 июля встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Саймоном Макдональдом. Во время встречи посол Лю Сяомин категорически отверг необоснованные обвинения британской стороны в отношении закона о национальной безопасности Гонконга и изложил позицию Китая в отношении ошибочных заявлений и действий британской стороны", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что китайский посол назвал недавние заявления британской стороны по закону о национальной безопасности в Гонконге "безответственными и необоснованными".
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"Они (эти заявления) представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и противоречат важным принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательства во внутренние дела друг друга… Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против", - указано в заявлении.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
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Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
Вид с набережной на Гонконг
1 июля, 07:01
В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
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Борис ДжонсонСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейВеликобританияГонконгЛондонКитайВ мире
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