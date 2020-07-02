В КНР прокомментировали заявления Лондона по Гонконгу

"Посол КНР в Лондоне Лю Сяомин 1 июля встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Саймоном Макдональдом. Во время встречи посол Лю Сяомин категорически отверг необоснованные обвинения британской стороны в отношении закона о национальной безопасности Гонконга и изложил позицию Китая в отношении ошибочных заявлений и действий британской стороны", - говорится в заявлении.

"Они (эти заявления) представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и противоречат важным принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательства во внутренние дела друг друга… Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против", - указано в заявлении.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.