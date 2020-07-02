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Пушков прокомментировал статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter оценил статью FrankfurterAllgemeine о... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:04
россия
эммануэль макрон
совет федерации рф
алексей пушков
владимир путин
франция
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
россия, эммануэль макрон, совет федерации рф, алексей пушков, владимир путин, франция, сша, в мире

Пушков прокомментировал статью о "желающем понравиться" Путину Макроне

05:04 02.07.2020 (обновлено: 08:04 02.07.2020)
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© AP Photo / Thibault CamusПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Thibault Camus
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter оценил статью FrankfurterAllgemeine о "стараниях Макрона понравиться Путину".
В своей публикации сенатор поделился ссылкой на перевод статьи на сайте ИноТВ. Авторы материала в немецком издании отметили, что после просмотра кадров видеоконференции между президентами России и Франции у них возникло ощущение, что Путина и Макрона связывает крепкая дружба. Такое общение с российским лидером журналисты попытались объяснить стратегией Макрона по предотвращению тревожного для него сближения между Москвой и Пекином.
По словам Пушкова, французский президент осознает, каков потенциал взаимодействия с Москвой.
"Макрон чувствует потенциал взаимодействия с Россией. Он понимает, что избитая формула "диалог с позиции силы" стерильна: "позиция силы" убивает диалог. С ушедшими в себя США, охваченными сумятицей, далеко не уедешь. Окаменевший в санкциях ЕС статичен. Движение — с Россией", — написал сенатор.
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РоссияЭммануэль МакронСовет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ПутинФранцияСШАВ мире
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