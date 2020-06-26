В Кремле рассказали о переговорах Путина с Макроном

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили стратегическую стабильность, договорились активизировать работу по этой теме в формате "два плюс два" с участием глав МИД и минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа Путина с Макроном прошла в пятницу в формате видеоконференции.

"Проанализированы различные аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности. Подчеркнута важность сохранения действующих механизмов контроля над вооружениями и укрепления предсказуемости и доверия в военной области. Условлено активизировать совместную работу по этому досье в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что были рассмотрены вопросы международной и двусторонней повестки дня, выражено общее мнение о востребованности российско-французского партнерского взаимодействия в решении актуальных мировых проблем и поиске ответов на острые глобальные вызовы, такие как международный терроризм, изменение климата, нарастание конфликтного потенциала во многих регионах мира. Актуальной задачей остается объединение усилий по борьбе с распространением COVID-19 и преодолению ее последствий.