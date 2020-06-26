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В Кремле рассказали о переговорах Путина с Макроном
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили стратегическую стабильность, договорились активизировать работу по этой теме в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:39
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
политика
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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, политика

В Кремле рассказали о переговорах Путина с Макроном

20:10 26.06.2020 (обновлено: 20:39 26.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили стратегическую стабильность, договорились активизировать работу по этой теме в формате "два плюс два" с участием глав МИД и минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Беседа Путина с Макроном прошла в пятницу в формате видеоконференции.
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"Проанализированы различные аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности. Подчеркнута важность сохранения действующих механизмов контроля над вооружениями и укрепления предсказуемости и доверия в военной области. Условлено активизировать совместную работу по этому досье в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что были рассмотрены вопросы международной и двусторонней повестки дня, выражено общее мнение о востребованности российско-французского партнерского взаимодействия в решении актуальных мировых проблем и поиске ответов на острые глобальные вызовы, такие как международный терроризм, изменение климата, нарастание конфликтного потенциала во многих регионах мира. Актуальной задачей остается объединение усилий по борьбе с распространением COVID-19 и преодолению ее последствий.
Кроме того, Путин и Макрон отметили, что Россия и Франция как постоянные члены Совбеза ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН, со дня принятия которого сегодня исполнилось 75 лет. В этой связи большое значение придается реализации российской инициативы о проведении встречи глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
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РоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияПолитика
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