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Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олег Коростелев в интервью YouTube-каналу "Security Talks" рассказал о тактическом приеме... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:07
крымский мост
олег коростелев
россия
р-360
ситуация на украине
укроборонпром
лдпр
александр турчинов
украина
безопасность
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крымский мост, олег коростелев, россия, р-360, ситуация на украине, укроборонпром, лдпр, александр турчинов, украина, безопасность, в мире

Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты

03:07 02.07.2020
3833
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олег Коростелев в интервью YouTube-каналу "Security Talks" рассказал о тактическом приеме использования украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Коростелев отметил, что он предполагает применение от одной до трех ракет на разные типы кораблей.

"Обычно противоракетные системы против крылатых ракет существуют на всех кораблях. Один из моментов — ограниченность их действия. Обыкновенно это стрелково-пушечное вооружение, которое работает автоматически по радарному наведению", — рассказал эксперт.

По его словам, около двадцати секунд непрерывной работы таких пушек позволяет сбить ракету, однако после этого корабль становится "голым".

"И, если в течение тридцати секунд-минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее является проблематичным. Это обыкновенная дуэльная ситуация", — пояснил Коростелев.

Кроме того, эксперт оценил последствия поражения крылатой ракетой цели.

"Это прямое попадание бомбы весом 150 килограмм. Это очень большие разрушения", — заявил он.

Коростелев предположил, что для производства одного дивизиона комплекса РК-360МЦ "Нептун" потребуется чуть менее года.
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
19 июня, 00:55
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Р-360 якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобного развития событий Украина перестанет существовать как государство.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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Крымский мостОлег КоростелевРоссияР-360Ситуация на УкраинеУкроборонпромЛДПРАлександр ТурчиновУкраинаБезопасностьВ мире
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