Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна " Глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна " Укроборонпром " Олег Коростелев в интервью YouTube -каналу "Security Talks" рассказал о тактическом приеме использования украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Коростелев отметил, что он предполагает применение от одной до трех ракет на разные типы кораблей.

"Обычно противоракетные системы против крылатых ракет существуют на всех кораблях. Один из моментов — ограниченность их действия. Обыкновенно это стрелково-пушечное вооружение, которое работает автоматически по радарному наведению", — рассказал эксперт.

По его словам, около двадцати секунд непрерывной работы таких пушек позволяет сбить ракету, однако после этого корабль становится "голым".

"И, если в течение тридцати секунд-минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее является проблематичным. Это обыкновенная дуэльная ситуация", — пояснил Коростелев.

Кроме того, эксперт оценил последствия поражения крылатой ракетой цели.

"Это прямое попадание бомбы весом 150 килограмм. Это очень большие разрушения", — заявил он.

Коростелев предположил, что для производства одного дивизиона комплекса РК-360МЦ "Нептун" потребуется чуть менее года.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Р-360 якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобного развития событий Украина перестанет существовать как государство.