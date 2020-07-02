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Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Берлин вынужден переориентировать внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию, после появления ряда противоречий с США, заявил старший научный сотрудник... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:38
россия
геза андреас фон гайр
владимир оленченко
дональд трамп
российская академия наук
евросоюз
барак обама
германия
сша
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Стало известно, почему Германия решила сделать ставку на Россию
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https://ria.ru/20200527/1572086875.html
Немцы начинают понимать что статус союзника по нато не дает им никаких гарантий свободы, и что рано или поздно те же американцы колонизируют их окончательно. И будет как в "свободных" канаде, австралии и еще полутора десятках стран, где главой государства прописан прямо в конституции монарх британии, и где независимая политика никак не зависит от граждан этих стран, поскольку в реальности за всей разноцветной мишурой "демократии" скрывается жесткая реальность - это все колонии.
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россия
германия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:223:3071:1950_1400x0_80_0_0_dfb7554879e4cc4677f333f3cdf413f5.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, геза андреас фон гайр, владимир оленченко, дональд трамп, российская академия наук, евросоюз, барак обама, германия, сша, в мире

Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию

00:38 02.07.2020
4745
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНемецкий флаг
Немецкий флаг
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Немецкий флаг. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Берлин вынужден переориентировать внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию, после появления ряда противоречий с США, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.
Ранее посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Берлин во время председательства ФРГ в Совете Евросоюза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией.
По словам Оленченко, Вашингтон не потерпит ситуации, когда самостоятельная Германия является лидером Западной Европы.
"Между США и Германией появился целый клубок противоречий — начиная от экономического соперничества в ряде отраслей и заканчивая такими вопросами, как пребывание американских солдат на немецкой земле, или вопросами конкуренции за доминирование на Европейском субконтиненте. <…> И конечно, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение. В такой ситуации Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнера", — сказал аналитик.
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Эксперт добавил, что в прошлом месяце тенденция на ухудшение отношений между Берлином и Вашингтоном стала еще более очевидной, а немецкие власти чаще заявляют о необходимости проводить самостоятельную политику, без оглядки на Соединенные Штаты.
При этом, считает Оленченко, признаки деградации отношений этих сторон наблюдались еще и во время президентства Барака Обамы, а при Дональде Трампе ситуация "усугубилась".
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РоссияГеза Андреас фон ГайрВладимир ОленченкоДональд ТрампРоссийская академия наукЕвросоюзБарак ОбамаГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Немцы начинают понимать что статус союзника по нато не дает им никаких гарантий свободы, и что рано или поздно те же американцы колонизируют их окончательно. И будет как в "свободных" канаде, австралии и еще полутора десятках стран, где главой государства прописан прямо в конституции монарх британии, и где независимая политика никак не зависит от граждан этих стран, поскольку в реальности за всей разноцветной мишурой "демократии" скрывается жесткая реальность - это все колонии.
2 июля, 02:02
Денис Чистов
2100001
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