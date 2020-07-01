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ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Германия во время своего председательства в Совете Европейского Союза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Геза... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:07
россия
геза андреас фон гайр
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, геза андреас фон гайр, германия, в мире

ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол

03:41 01.07.2020 (обновлено: 06:07 01.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Германия во время своего председательства в Совете Европейского Союза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Председательство в Совете Европейского союза 1 июля переходит к Германии.

"Почему Европа для Германии столь важна? Объединенная Европа стала для нас уроком, который мы извлекли из чудовищных войн предыдущего столетия. В этой Европе есть место многообразию и терпимости. В этом наша основная черта. Все мы представляем собой гордые национальные государства, и мы неразрывно связаны друг с другом", — сказал посол фон Гайр в своем видеообращении по случаю вступления Германии в председательство Совета, которое опубликовано на сайте посольства.

Он добавил, что у европейских государств общие ценности и правила, на которые Германия может положиться.
"В этом наша сила. В этом наше новаторство. И когда мы рассматриваем масштабные вопросы будущего, мы понимаем, что и на них нам необходимо отвечать сообща. Это вопросы климата и окружающей среды, цифровизации, а также вопросы последствий пандемии – для экономики и для людей. Это также весьма конкретные темы, которыми в ближайшие месяцы будет заниматься Европейский союз", — уточнил посол.
По его словам, с этими темами в схожем формате Германии придется иметь дело и в России. "Очень надеюсь, что на тот или иной вопрос мы также найдем совместные с Россией ответы. Ведь эти вопросы, минуя любые границы, касаются сегодня всех нас – своей актуальности они не утратят и завтра. Поэтому мы, я в этом убежден, в долгосрочной перспективе и вновь будем стремиться к тому, чтобы взаимодействовать более тесно – сколь тесно мы связаны нашей историей", — заключил фон Гайр.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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