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Сняться у Тарантино и дать пощечину Ди Каприо. Марго Робби — 30
Платиновая блондинка с кукольной внешностью — таких в Голливуде очень много. Но австралийке Марго Робби к своему 30-летию удалось перейти из актрисы мыльных... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:09
марго робби
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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марго робби, кино и сериалы, карибское море, chanel, рассел кроу, леонардо ди каприо, пираты карибского моря, квентин тарантино, мартин скорсезе, мельбурн, сша

Сняться у Тарантино и дать пощечину Ди Каприо. Марго Робби — 30

08:00 02.07.2020 (обновлено: 08:09 02.07.2020)
20109
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк72-й Каннский кинофестиваль. День девятый
72-й Каннский кинофестиваль. День девятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Платиновая блондинка с кукольной внешностью — таких в Голливуде очень много. Но австралийке Марго Робби к своему 30-летию удалось перейти из актрисы мыльных опер в статус самой трудолюбивой звезды "фабрики грез". О том, как у нее получилось очаровать Тарантино и Скорсезе, изобразить из себя строптивую королеву, упрямую фигуристку и авантюристку, — в материале РИА Новости.

Фермерская жизнь

"Я умею водить трактор и знаю, как доить коров!" — хвастается Марго, которая провела детство на австралийской ферме у своих бабушки и дедушки.

Вместе с двумя братьями и сестрой ее воспитывала мать, по профессии врач.
Семья жила скромно, и Марго уже тогда проявила характер. С подросткового возраста подрабатывала официанткой, горничной, продавцом — помогала матери и копила на актерские курсы. В 17 лет, окончив колледж в родном Дэлби, переехала в Мельбурн и принялась ходить по кастингам.
Опять подрабатывала в кафе, в частности в знаменитой сети Subway. "С тех пор я не могу туда ходить. Просто смотрю на поданные сэндвичи и думаю: "Ну кто тебя учил так их заворачивать?" Так и хочется пойти за прилавок и сделать все самой", — признается актриса.
© Grundy Television Australia (1985)

Робби в сериале "Соседи"

Кадр из сериала Соседи
1 из 2

Робби в сериале "Соседи"

© Grundy Television Australia (1985)
© Grundy Television Australia (1985)Кадр из сериала "Соседи"
Кадр из сериала Соседи
2 из 2
Кадр из сериала "Соседи"
© Grundy Television Australia (1985)
1 из 2

Робби в сериале "Соседи"

© Grundy Television Australia (1985)
2 из 2
Кадр из сериала "Соседи"
© Grundy Television Australia (1985)
Благодаря упорству Марго получила роль Донны Фридман в мыльной опере "Соседи". Этот сериал об обычных жителях пригорода Мельбурна — один из самых длинных в истории (выходит с 1985 года, в разное время в нем снялись Рассел Кроу, Натали Имбрулья, Гай Пирс).
Предполагалась, что роль эпизодическая, но зрителям Робби понравилась, и персонаж появлялся на экране три сезона.
В 2011-м Робби переехала в США и продолжила "мыльные приключения", попав в сериал "Пан Американ" про стюардесс 1960-х годов.
© Sony Pictures Television (2011)

Робби в сериале "Пан Американ"

Кадр из сериала Пэн Американ
1 из 2

Робби в сериале "Пан Американ"

© Sony Pictures Television (2011)
© Sony Pictures Television (2011)

Кадр из сериала "Пан Американ"

Кадр из сериала Пэн Американ
2 из 2

Кадр из сериала "Пан Американ"

© Sony Pictures Television (2011)
1 из 2

Робби в сериале "Пан Американ"

© Sony Pictures Television (2011)
2 из 2

Кадр из сериала "Пан Американ"

© Sony Pictures Television (2011)

Скандал для Лео

"Я всегда хотела выйти из зоны комфорта. В фильме "Волк с Уолл-стрит" я наслаждалась ролью аферистки, охотницы за деньгами, этакой жены-аксессуара. Это было лучшее время на съемках. Но мне бы не хотелось еще раз сыграть такого персонажа", — рассказывает Робби.

Интересно, что пробы в фильм Мартина Скорсезе, где Леонардо Ди Каприо сыграл брокера Джордана Белфорта (а Марго — его вторую жену), оказались в прямом смысле оглушающими.
© Red Granite Pictures (2013)

Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит"

Кадр из фильма Волк с Уолл-стрит
1 из 4

Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит"

© Red Granite Pictures (2013)
© Red Granite Pictures (2013)

Робби и Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит"

Кадр из фильма Волк с Уолл-стрит
2 из 4

Робби и Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит"

© Red Granite Pictures (2013)
© Paramount (2013)

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Кадр из фильма Волк с Уолл-Стрит
3 из 4

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

© Paramount (2013)
© AFP 2020 / Cindy Ord

Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Джона Хилл на официальном показе фильма "Волк с Уолл-стрит"

Режиссер Мартин Скорсезе, актер Леонардо ДиКаприо, актриса Марго Робби и актер Джона Хилл во время официального показ фильма Волк с Уолл-стрит
4 из 4

Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Джона Хилл на официальном показе фильма "Волк с Уолл-стрит"

© AFP 2020 / Cindy Ord
1 из 4

Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит"

© Red Granite Pictures (2013)
2 из 4

Робби и Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит"

© Red Granite Pictures (2013)
3 из 4

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

© Paramount (2013)
4 из 4

Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Джона Хилл на официальном показе фильма "Волк с Уолл-стрит"

© AFP 2020 / Cindy Ord
На прослушивании актриса эмоционально накричала на Ди Каприо, а потом влепила настоящую пощечину.

"Сначала я сказала себе: у тебя будет только 30 секунд, чтобы получить эту роль. Но после пощечины обомлела, вместе с Лео и режиссером. Никто из нас не ожидал такого", — вспоминает Марго.

Но Скорсезе оценил импровизацию и утвердил Робби. Правда, ей пришлось нелегко: перед откровенными сценами актриса выпивала несколько шотов текилы, чтобы не так нервничать.
© Red Granite Pictures (2013)Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Кадр из фильма Волк с Уолл-стрит
© Red Granite Pictures (2013)
Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
В итоге ее номинировали на несколько престижных премий, посыпались новые предложения.

Тоня и Харли

Марго выбирает героинь, которые напоминают по характеру ее саму: сильных, дерзких, веселых. Да и работает над каждой ролью очень ответственно.
© Warner Bros. Pictures (2016)

Робби в роли Харли Квин в фильме "Отряд самоубийц"

Кадр из фильма Отряд самоубийц
1 из 5

Робби в роли Харли Квин в фильме "Отряд самоубийц"

© Warner Bros. Pictures (2016)
© Warner Bros. Pictures (2016)Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
Кадр из фильма Отряд самоубийц
2 из 5
Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
© Warner Bros. Pictures (2016)
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius

Робби в картине "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

Фильм Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
3 из 5

Робби в картине "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette BariusФильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Фильм Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
4 из 5
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius
© DC Entertainment (2020)Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Кадр из фильма Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
5 из 5
Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
1 из 5

Робби в роли Харли Квин в фильме "Отряд самоубийц"

© Warner Bros. Pictures (2016)
2 из 5
Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
© Warner Bros. Pictures (2016)
3 из 5

Робби в картине "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius
4 из 5
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius
5 из 5
Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
Один из персонажей — психиатр, подруга Джокера Харли Квин в "Отряде самоубийц". Чтобы стать настоящей Харли, Марго придумывала ей особый тембр голоса, костюм и проводила часы в тренажерном зале. Стыдила актеров-мужчин, которые жаловались, что им сложно ("я делаю все то же самое, только еще и на шпильках!"). И почти все трюки выполняла сама.
Вообще, актриса не боится трудностей: для роли Елизаветы I в картине "Две королевы" она терпела много часов, пока ей наносили грим, а в "Тоне против всех" стала почти профессиональной спортсменкой. Байопик о знаменитой американской фигуристке Хардинг получился таким убедительным, что Робби номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар".
© Perfect World Pictures (2018)Кадр из фильма "Две королевы"
Кадр из фильма Две королевы
1 из 6
Кадр из фильма "Две королевы"
© Perfect World Pictures (2018)
© Perfect World Pictures (2018)

Сцена из фильма "Две королевы"

Кадр из фильма Две королевы
2 из 6

Сцена из фильма "Две королевы"

© Perfect World Pictures (2018)
© Clubhouse Pictures (II) (2017)

Робби в фильме "Тоня против всех"

Кадр из фильма Тоня против всех
3 из 6

Робби в фильме "Тоня против всех"

© Clubhouse Pictures (II) (2017)
© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Тоня против всех"
Кадр из фильма Тоня против всех
4 из 6
Кадр из фильма "Тоня против всех"
© Фото : Capella Film
© Clubhouse Pictures (II) (2017)

Сцена из фильма "Тоня против всех"

Кадр из фильма Тоня против всех
5 из 6

Сцена из фильма "Тоня против всех"

© Clubhouse Pictures (II) (2017)
© AP Photo / Joel C Ryan

Марго Робби на премьере фильма "Тоня против всех" в Лондоне

Актриса Марго Робби на премьере фильма Тоня против всех в Лондоне
6 из 6

Марго Робби на премьере фильма "Тоня против всех" в Лондоне

© AP Photo / Joel C Ryan
1 из 6
Кадр из фильма "Две королевы"
© Perfect World Pictures (2018)
2 из 6

Сцена из фильма "Две королевы"

© Perfect World Pictures (2018)
3 из 6

Робби в фильме "Тоня против всех"

© Clubhouse Pictures (II) (2017)
4 из 6
Кадр из фильма "Тоня против всех"
© Фото : Capella Film
5 из 6

Сцена из фильма "Тоня против всех"

© Clubhouse Pictures (II) (2017)
6 из 6

Марго Робби на премьере фильма "Тоня против всех" в Лондоне

© AP Photo / Joel C Ryan
Робби добивается своего так же настойчиво, как и Тоня Хардинг. Например, ее любимым режиссером был Тарантино, она мечтала сняться у него.
Актриса не стала ждать предложения, а отправила ему письмо о том, что будет рада любой, даже самой маленькой роли в его картине.
"Я сразу решила, что это должно быть настоящее послание, на бумаге, точно не e-mail. Долго выбирала ручку, чернила и еще дольше подбирала слова", — говорит Марго.
© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"
Кадр из фильма Однажды ... в Голливуде
© Sony Pictures Entertainment (2019)
Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"
Тарантино был очарован таким жестом актрисы и предложил Марго роль Шерон Тейт в картине "Однажды в... Голливуде" о золотом веке "фабрики грез". Вместе с Ди Каприо и Брэдом Питтом подобралась неплохая компания. И хотя картина получила почти исключительно положительные отзывы, Робби недовольна.

"Я никак не могу успокоить своего внутреннего критика. Я все еще думаю, что однажды кто-то все поймет и скажет: "Как вообще ты сюда попала? Ты недостаточно хороша для всего этого!" — переживает Марго.

© AFP 2020 / Odd AndersenБрэд Питт, режиссер Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма "Однажды в... Голливуде" в Берлине
Брэд Питт, режиссер Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма Однажды ... в Голливуде в Берлине
© AFP 2020 / Odd Andersen
Брэд Питт, режиссер Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма "Однажды в... Голливуде" в Берлине

Феминизм, мультфильмы и пираты

Впрочем, на переживания у актрисы нет времени: она почти нон-стоп снимается в драматических проектах ("Страна грез", "Скандал"), озвучивает мультфильмы ("Кролик Питер"), продюсирует. В центре ее проектов — женщины, а цель — отстаивать права актрис в индустрии.
К тому же Марго увлекается модой: посещает показы, стала лицом аромата Calvin Klein Deep Euphoria, а потом — послом бренда Chanel и парфюма компании Gabrielle Chanel Essence.
© AP Photo / Chris Pizzello

Марго Робби на презентации аромата Gabrielle Chanel Essence в Лос-Анджелесе

Актриса Марго Робби на презентации аромата Gabrielle Chanel Essence в Лос-Анджелесе
1 из 2

Марго Робби на презентации аромата Gabrielle Chanel Essence в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Chris Pizzello
© Страница Sephora на YoutubeСкриншот рекламы Deep Euphoria Feat. Margot Robbie by Calvin Klein
Скриншот рекламы Deep Euphoria Feat. Margot Robbie by Calvin Klein
2 из 2
Скриншот рекламы Deep Euphoria Feat. Margot Robbie by Calvin Klein
© Страница Sephora на Youtube
1 из 2

Марго Робби на презентации аромата Gabrielle Chanel Essence в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Chris Pizzello
2 из 2
Скриншот рекламы Deep Euphoria Feat. Margot Robbie by Calvin Klein
© Страница Sephora на Youtube
Есть и хобби — Марго делает татуировки! Правда, не обходится без казусов: однажды она допустила ошибку в слове, которое рисовала.
Возможно, именно такое хулиганское поведение привлекло внимание создателей нового фильма о пиратах Карибского моря. Недавно стало известно, что Робби сыграет в спин-офф истории про капитана Джека Воробья.
А в одном из интервью Марго признавалась, что хотела бы появиться в кадре с Маттиасом Шонартсом и сняться у Уэса Андерсона. Может быть, ей стоит снова написать письма?
Эмма Уотсон на обеде Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton
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КультураМарго РоббиКино и сериалыКарибское мореChanelРассел КроуЛеонардо Ди КаприоПираты Карибского моряКвентин ТарантиноМартин СкорсезеМельбурнСША
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