Сняться у Тарантино и дать пощечину Ди Каприо. Марго Робби — 30

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Платиновая блондинка с кукольной внешностью — таких в Голливуде очень много. Но австралийке Марго Робби к своему 30-летию удалось перейти из актрисы мыльных опер в статус самой трудолюбивой звезды "фабрики грез". О том, как у нее получилось очаровать Тарантино и Скорсезе, изобразить из себя строптивую королеву, упрямую фигуристку и авантюристку, — в материале РИА Новости.

Фермерская жизнь

"Я умею водить трактор и знаю, как доить коров!" — хвастается Марго, которая провела детство на австралийской ферме у своих бабушки и дедушки.

Вместе с двумя братьями и сестрой ее воспитывала мать, по профессии врач.

Семья жила скромно, и Марго уже тогда проявила характер. С подросткового возраста подрабатывала официанткой, горничной, продавцом — помогала матери и копила на актерские курсы. В 17 лет, окончив колледж в родном Дэлби, переехала в Мельбурн и принялась ходить по кастингам.

Опять подрабатывала в кафе, в частности в знаменитой сети Subway. "С тех пор я не могу туда ходить. Просто смотрю на поданные сэндвичи и думаю: "Ну кто тебя учил так их заворачивать?" Так и хочется пойти за прилавок и сделать все самой", — признается актриса.

© Grundy Television Australia (1985) Робби в сериале "Соседи" 1 из 2 Робби в сериале "Соседи" © Grundy Television Australia (1985) © Grundy Television Australia (1985) Кадр из сериала "Соседи" 2 из 2 Кадр из сериала "Соседи" © Grundy Television Australia (1985) 1 из 2 Робби в сериале "Соседи" © Grundy Television Australia (1985) 2 из 2 Кадр из сериала "Соседи" © Grundy Television Australia (1985)

Благодаря упорству Марго получила роль Донны Фридман в мыльной опере "Соседи". Этот сериал об обычных жителях пригорода Мельбурна — один из самых длинных в истории (выходит с 1985 года, в разное время в нем снялись Рассел Кроу, Натали Имбрулья, Гай Пирс).

Предполагалась, что роль эпизодическая, но зрителям Робби понравилась, и персонаж появлялся на экране три сезона.

В 2011-м Робби переехала в США и продолжила "мыльные приключения", попав в сериал "Пан Американ" про стюардесс 1960-х годов.

© Sony Pictures Television (2011) Робби в сериале "Пан Американ" 1 из 2 Робби в сериале "Пан Американ" © Sony Pictures Television (2011) © Sony Pictures Television (2011) Кадр из сериала "Пан Американ" 2 из 2 Кадр из сериала "Пан Американ" © Sony Pictures Television (2011) 1 из 2 Робби в сериале "Пан Американ" © Sony Pictures Television (2011) 2 из 2 Кадр из сериала "Пан Американ" © Sony Pictures Television (2011)

Скандал для Лео

"Я всегда хотела выйти из зоны комфорта. В фильме "Волк с Уолл-стрит" я наслаждалась ролью аферистки, охотницы за деньгами, этакой жены-аксессуара. Это было лучшее время на съемках. Но мне бы не хотелось еще раз сыграть такого персонажа", — рассказывает Робби.

Интересно, что пробы в фильм Мартина Скорсезе, где Леонардо Ди Каприо сыграл брокера Джордана Белфорта (а Марго — его вторую жену), оказались в прямом смысле оглушающими.

© Red Granite Pictures (2013) Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит" 1 из 4 Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит" © Red Granite Pictures (2013) © Red Granite Pictures (2013) Робби и Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит" 2 из 4 Робби и Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит" © Red Granite Pictures (2013) © Paramount (2013) Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" 3 из 4 Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" © Paramount (2013) © AFP 2020 / Cindy Ord Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Джона Хилл на официальном показе фильма "Волк с Уолл-стрит" 4 из 4 Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Джона Хилл на официальном показе фильма "Волк с Уолл-стрит" © AFP 2020 / Cindy Ord 1 из 4 Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит" © Red Granite Pictures (2013) 2 из 4 Робби и Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит" © Red Granite Pictures (2013) 3 из 4 Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" © Paramount (2013) 4 из 4 Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Джона Хилл на официальном показе фильма "Волк с Уолл-стрит" © AFP 2020 / Cindy Ord

На прослушивании актриса эмоционально накричала на Ди Каприо, а потом влепила настоящую пощечину.

"Сначала я сказала себе: у тебя будет только 30 секунд, чтобы получить эту роль. Но после пощечины обомлела, вместе с Лео и режиссером. Никто из нас не ожидал такого", — вспоминает Марго.

Но Скорсезе оценил импровизацию и утвердил Робби. Правда, ей пришлось нелегко: перед откровенными сценами актриса выпивала несколько шотов текилы, чтобы не так нервничать.

© Red Granite Pictures (2013) Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" © Red Granite Pictures (2013) Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

В итоге ее номинировали на несколько престижных премий, посыпались новые предложения.

Тоня и Харли

Марго выбирает героинь, которые напоминают по характеру ее саму: сильных, дерзких, веселых. Да и работает над каждой ролью очень ответственно.

© Warner Bros. Pictures (2016) Робби в роли Харли Квин в фильме "Отряд самоубийц" 1 из 5 Робби в роли Харли Квин в фильме "Отряд самоубийц" © Warner Bros. Pictures (2016) © Warner Bros. Pictures (2016) Кадр из фильма "Отряд самоубийц" 2 из 5 Кадр из фильма "Отряд самоубийц" © Warner Bros. Pictures (2016) © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius Робби в картине "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 3 из 5 Робби в картине "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 4 из 5 Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius © DC Entertainment (2020) Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" 5 из 5 Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020) 1 из 5 Робби в роли Харли Квин в фильме "Отряд самоубийц" © Warner Bros. Pictures (2016) 2 из 5 Кадр из фильма "Отряд самоубийц" © Warner Bros. Pictures (2016) 3 из 5 Робби в картине "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius 4 из 5 Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius 5 из 5 Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" © DC Entertainment (2020)

Один из персонажей — психиатр, подруга Джокера Харли Квин в "Отряде самоубийц". Чтобы стать настоящей Харли, Марго придумывала ей особый тембр голоса, костюм и проводила часы в тренажерном зале. Стыдила актеров-мужчин, которые жаловались, что им сложно ("я делаю все то же самое, только еще и на шпильках!"). И почти все трюки выполняла сама.

Вообще, актриса не боится трудностей: для роли Елизаветы I в картине "Две королевы" она терпела много часов, пока ей наносили грим, а в "Тоне против всех" стала почти профессиональной спортсменкой. Байопик о знаменитой американской фигуристке Хардинг получился таким убедительным, что Робби номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар".

© Perfect World Pictures (2018) Кадр из фильма "Две королевы" 1 из 6 Кадр из фильма "Две королевы" © Perfect World Pictures (2018) © Perfect World Pictures (2018) Сцена из фильма "Две королевы" 2 из 6 Сцена из фильма "Две королевы" © Perfect World Pictures (2018) © Clubhouse Pictures (II) (2017) Робби в фильме "Тоня против всех" 3 из 6 Робби в фильме "Тоня против всех" © Clubhouse Pictures (II) (2017) © Фото : Capella Film Кадр из фильма "Тоня против всех" 4 из 6 Кадр из фильма "Тоня против всех" © Фото : Capella Film © Clubhouse Pictures (II) (2017) Сцена из фильма "Тоня против всех" 5 из 6 Сцена из фильма "Тоня против всех" © Clubhouse Pictures (II) (2017) © AP Photo / Joel C Ryan Марго Робби на премьере фильма "Тоня против всех" в Лондоне 6 из 6 Марго Робби на премьере фильма "Тоня против всех" в Лондоне © AP Photo / Joel C Ryan 1 из 6 Кадр из фильма "Две королевы" © Perfect World Pictures (2018) 2 из 6 Сцена из фильма "Две королевы" © Perfect World Pictures (2018) 3 из 6 Робби в фильме "Тоня против всех" © Clubhouse Pictures (II) (2017) 4 из 6 Кадр из фильма "Тоня против всех" © Фото : Capella Film 5 из 6 Сцена из фильма "Тоня против всех" © Clubhouse Pictures (II) (2017) 6 из 6 Марго Робби на премьере фильма "Тоня против всех" в Лондоне © AP Photo / Joel C Ryan

Робби добивается своего так же настойчиво, как и Тоня Хардинг. Например, ее любимым режиссером был Тарантино, она мечтала сняться у него.

Актриса не стала ждать предложения, а отправила ему письмо о том, что будет рада любой, даже самой маленькой роли в его картине.

"Я сразу решила, что это должно быть настоящее послание, на бумаге, точно не e-mail. Долго выбирала ручку, чернила и еще дольше подбирала слова", — говорит Марго.

© Sony Pictures Entertainment (2019) Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" © Sony Pictures Entertainment (2019) Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Тарантино был очарован таким жестом актрисы и предложил Марго роль Шерон Тейт в картине "Однажды в... Голливуде" о золотом веке "фабрики грез". Вместе с Ди Каприо и Брэдом Питтом подобралась неплохая компания. И хотя картина получила почти исключительно положительные отзывы, Робби недовольна.

"Я никак не могу успокоить своего внутреннего критика. Я все еще думаю, что однажды кто-то все поймет и скажет: "Как вообще ты сюда попала? Ты недостаточно хороша для всего этого!" — переживает Марго.

© AFP 2020 / Odd Andersen Брэд Питт, режиссер Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма "Однажды в... Голливуде" в Берлине © AFP 2020 / Odd Andersen Брэд Питт, режиссер Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма "Однажды в... Голливуде" в Берлине

Феминизм, мультфильмы и пираты

Впрочем, на переживания у актрисы нет времени: она почти нон-стоп снимается в драматических проектах ("Страна грез", "Скандал"), озвучивает мультфильмы ("Кролик Питер"), продюсирует. В центре ее проектов — женщины, а цель — отстаивать права актрис в индустрии.

К тому же Марго увлекается модой: посещает показы, стала лицом аромата Calvin Klein Deep Euphoria, а потом — послом бренда Chanel и парфюма компании Gabrielle Chanel Essence.

© AP Photo / Chris Pizzello Марго Робби на презентации аромата Gabrielle Chanel Essence в Лос-Анджелесе 1 из 2 Марго Робби на презентации аромата Gabrielle Chanel Essence в Лос-Анджелесе © AP Photo / Chris Pizzello © Страница Sephora на Youtube Скриншот рекламы Deep Euphoria Feat. Margot Robbie by Calvin Klein 2 из 2 Скриншот рекламы Deep Euphoria Feat. Margot Robbie by Calvin Klein © Страница Sephora на Youtube 1 из 2 Марго Робби на презентации аромата Gabrielle Chanel Essence в Лос-Анджелесе © AP Photo / Chris Pizzello 2 из 2 Скриншот рекламы Deep Euphoria Feat. Margot Robbie by Calvin Klein © Страница Sephora на Youtube

Есть и хобби — Марго делает татуировки! Правда, не обходится без казусов: однажды она допустила ошибку в слове, которое рисовала.

Возможно, именно такое хулиганское поведение привлекло внимание создателей нового фильма о пиратах Карибского моря. Недавно стало известно, что Робби сыграет в спин-офф истории про капитана Джека Воробья.