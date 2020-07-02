Сняться у Тарантино и дать пощечину Ди Каприо. Марго Робби — 30

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Платиновая блондинка с кукольной внешностью — таких в Голливуде очень много. Но австралийке Марго Робби к своему 30-летию удалось перейти из актрисы мыльных опер в статус самой трудолюбивой звезды "фабрики грез". О том, как у нее получилось очаровать Тарантино и Скорсезе, изобразить из себя строптивую королеву, упрямую фигуристку и авантюристку, — в материале РИА Новости.
Фермерская жизнь
"Я умею водить трактор и знаю, как доить коров!" — хвастается Марго, которая провела детство на австралийской ферме у своих бабушки и дедушки.
Вместе с двумя братьями и сестрой ее воспитывала мать, по профессии врач.
Семья жила скромно, и Марго уже тогда проявила характер. С подросткового возраста подрабатывала официанткой, горничной, продавцом — помогала матери и копила на актерские курсы. В 17 лет, окончив колледж в родном Дэлби, переехала в Мельбурн и принялась ходить по кастингам.
Опять подрабатывала в кафе, в частности в знаменитой сети Subway. "С тех пор я не могу туда ходить. Просто смотрю на поданные сэндвичи и думаю: "Ну кто тебя учил так их заворачивать?" Так и хочется пойти за прилавок и сделать все самой", — признается актриса.
Благодаря упорству Марго получила роль Донны Фридман в мыльной опере "Соседи". Этот сериал об обычных жителях пригорода Мельбурна — один из самых длинных в истории (выходит с 1985 года, в разное время в нем снялись Рассел Кроу, Натали Имбрулья, Гай Пирс).
Предполагалась, что роль эпизодическая, но зрителям Робби понравилась, и персонаж появлялся на экране три сезона.
В 2011-м Робби переехала в США и продолжила "мыльные приключения", попав в сериал "Пан Американ" про стюардесс 1960-х годов.
"Я всегда хотела выйти из зоны комфорта. В фильме "Волк с Уолл-стрит" я наслаждалась ролью аферистки, охотницы за деньгами, этакой жены-аксессуара. Это было лучшее время на съемках. Но мне бы не хотелось еще раз сыграть такого персонажа", — рассказывает Робби.
Интересно, что пробы в фильм Мартина Скорсезе, где Леонардо Ди Каприо сыграл брокера Джордана Белфорта (а Марго — его вторую жену), оказались в прямом смысле оглушающими.
Один из персонажей — психиатр, подруга Джокера Харли Квин в "Отряде самоубийц". Чтобы стать настоящей Харли, Марго придумывала ей особый тембр голоса, костюм и проводила часы в тренажерном зале. Стыдила актеров-мужчин, которые жаловались, что им сложно ("я делаю все то же самое, только еще и на шпильках!"). И почти все трюки выполняла сама.
Вообще, актриса не боится трудностей: для роли Елизаветы I в картине "Две королевы" она терпела много часов, пока ей наносили грим, а в "Тоне против всех" стала почти профессиональной спортсменкой. Байопик о знаменитой американской фигуристке Хардинг получился таким убедительным, что Робби номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар".
Тарантино был очарован таким жестом актрисы и предложил Марго роль Шерон Тейт в картине "Однажды в... Голливуде" о золотом веке "фабрики грез". Вместе с Ди Каприо и Брэдом Питтом подобралась неплохая компания. И хотя картина получила почти исключительно положительные отзывы, Робби недовольна.
"Я никак не могу успокоить своего внутреннего критика. Я все еще думаю, что однажды кто-то все поймет и скажет: "Как вообще ты сюда попала? Ты недостаточно хороша для всего этого!" — переживает Марго.
Брэд Питт, режиссер Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма "Однажды в... Голливуде" в Берлине
Феминизм, мультфильмы и пираты
Впрочем, на переживания у актрисы нет времени: она почти нон-стоп снимается в драматических проектах ("Страна грез", "Скандал"), озвучивает мультфильмы ("Кролик Питер"), продюсирует. В центре ее проектов — женщины, а цель — отстаивать права актрис в индустрии.
К тому же Марго увлекается модой: посещает показы, стала лицом аромата Calvin Klein Deep Euphoria, а потом — послом бренда Chanel и парфюма компании Gabrielle Chanel Essence.
Есть и хобби — Марго делает татуировки! Правда, не обходится без казусов: однажды она допустила ошибку в слове, которое рисовала.
Возможно, именно такое хулиганское поведение привлекло внимание создателей нового фильма о пиратах Карибского моря. Недавно стало известно, что Робби сыграет в спин-офф истории про капитана Джека Воробья.
А в одном из интервью Марго признавалась, что хотела бы появиться в кадре с Маттиасом Шонартсом и сняться у Уэса Андерсона. Может быть, ей стоит снова написать письма?
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