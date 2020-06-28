Марго Робби снимется в новых "Пиратах Карибского моря"

Как уточняет издание, это отдельный от уже объявленного перезапуска франшизы проект. Сценаристом нового фильма, где в главной роли будет женщина, стала Кристина Ходсон. Продюсером будет Джерри Брукхаймер, который уже участвовал в создании "Пиратов Карибского моря".