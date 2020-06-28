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Марго Робби снимется в новых "Пиратах Карибского моря"
Австралийская актриса Марго Робби исполнит главную роль в новых "Пиратах Карибского моря", сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T01:12
культура
марго робби
кино и сериалы
новости культуры
пираты карибского моря
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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марго робби, кино и сериалы, новости культуры, пираты карибского моря

Марго Робби снимется в новых "Пиратах Карибского моря"

01:12 28.06.2020
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© AP Photo / Invision/ Joel C RyanАктриса Марго Робби на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
Актриса Марго Робби на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Австралийская актриса Марго Робби исполнит главную роль в новых "Пиратах Карибского моря", сообщает издание Hollywood Reporter.
Как уточняет издание, это отдельный от уже объявленного перезапуска франшизы проект. Сценаристом нового фильма, где в главной роли будет женщина, стала Кристина Ходсон. Продюсером будет Джерри Брукхаймер, который уже участвовал в создании "Пиратов Карибского моря".
Детали сюжета пока неизвестны, проект находится на ранней стадии развития. Как сообщает издание, не предполагается, что фильм станет спин-оффом истории с капитаном Джеком Воробьем в качестве главного героя, скорее это будет полностью оригинальный сюжет с новыми персонажами.
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КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыПираты Карибского моря
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