https://ria.ru/20200628/1573551546.html
Марго Робби снимется в новых "Пиратах Карибского моря"
Австралийская актриса Марго Робби исполнит главную роль в новых "Пиратах Карибского моря", сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T01:12
2020-06-28T01:12
культура
марго робби
кино и сериалы
новости культуры
пираты карибского моря
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564185875_0:129:2048:1281_1400x0_80_0_0_0e47e5f402730441610485ac5bf02455.jpg
https://ria.ru/20200213/1564591955.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564185875_0:129:2048:1281_1400x0_80_0_0_0e47e5f402730441610485ac5bf02455.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564185875_0:138:2048:1674_1400x0_80_0_0_6a474f4629bf9aaaf28cf3d79f78852f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564185875_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_9d7c3e481aa87dc02c93bdbb7d711248.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марго робби, кино и сериалы, новости культуры, пираты карибского моря
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Австралийская актриса Марго Робби исполнит главную роль в новых "Пиратах Карибского моря", сообщает издание Hollywood Reporter.
Как уточняет издание, это отдельный от уже объявленного перезапуска франшизы проект. Сценаристом нового фильма, где в главной роли будет женщина, стала Кристина Ходсон. Продюсером будет Джерри Брукхаймер, который уже участвовал в создании "Пиратов Карибского моря".
Детали сюжета пока неизвестны, проект находится на ранней стадии развития. Как сообщает издание, не предполагается, что фильм станет спин-оффом истории с капитаном Джеком Воробьем в качестве главного героя, скорее это будет полностью оригинальный сюжет с новыми персонажами.