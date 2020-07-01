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МИД Великобритании вызвал китайского посла из-за Гонконга
Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин вызван в МИД Великобритании после обвинений в адрес КНР в нарушении суверенитета, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:48
борис джонсон
всекитайское собрание народных представителей
великобритания
гонконг
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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борис джонсон, всекитайское собрание народных представителей, великобритания, гонконг, китай, в мире

МИД Великобритании вызвал китайского посла из-за Гонконга

22:48 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин вызван в МИД Великобритании после обвинений в адрес КНР в нарушении суверенитета, сообщает телеканал Sky News.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон о защите нацбезопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.
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По сообщению телеканала, британский МИД вызвал посла КНР в Лондоне для встречи с заместителем министра иностранных дел Великобритании Саймоном Макдональдом в среду по поводу закона о безопасности Гонконга.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
30 июня, 16:15
Глава МИД Британии прокомментировал закон о нацбезопасности Гонконга
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Борис ДжонсонВсекитайское собрание народных представителейВеликобританияГонконгКитайВ мире
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