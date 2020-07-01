Памфилова поручила разобраться в инциденте с журналистом в Петербурге

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Центризбиркома Глава Центризбиркома Элла Памфилова поручила петербургскому избиркому тщательно разобраться в ситуации с получившим травму на избирательном участке журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем.

Ранее сообщалось, что следственные органы выясняют обстоятельства получения травмы Френкелем на одном из избирательных участков для голосования по поправкам к Конституции РФ. В ГУМВД по Петербургу Ленинградской области сообщали, что нападения на Френкеля на избирательном участке в Петербурге не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии.

"Я к вам сейчас обращаюсь как к председателю комиссии и прошу вас по своей линии получить все объяснительные от членов комиссии. Когда этот конфликт возник, какие были основания для этого? Нам надо понимать причины. Мы, давайте, со своей стороны, по своей линии, в рамках своей компетенций расследуем то, что касается нас", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК, обращаясь к главе петербургского избиркома Виктору Миненко.

По словам главы ЦИК, необходимо тщательно разобраться в ситуации по линии избирательной комиссии.

"Все, что касается вот этого действия, что там произошло, - это не наша компетенция. Следственные органы должны дать оценку, что там и как, что причинено, по каким причинам это все произошло. То ли он сам упал, то ли ему сломали. Я сейчас не хочу это комментировать. Это не наша компетенция, это компетенция правоохранительных органов. Меня интересует, на каком он основании, почему он был не допущен, в чем причина конфликта, почему у членов комиссии, которые там присутствовали, возник с ним конфликт", - сказала Памфилова.

Как уточнил в ходе прямого включения в ЦИК председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, причиной конфликта стал отказ корреспондента регистрироваться в списке лиц, присутствовавших при проведении голосования по форме, которая рекомендована ЦИК России

"Он отказался, искал почву для конфликта. И, конечно, здесь сработал человеческий фактор сотрудников полиции, которые, видимо, уже были на взводе. Но его никто там не выталкивал, не толкал, его просто поправили, он упал самостоятельно, как говорят полицейские, но дальше расследование покажет и даст оценку всем участникам конфликта", - сказал Миненко.

Памфилова ответила, что часть информации ЦИК уже получил и проработает это это по своей линии.