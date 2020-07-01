Депутат ответил на критику идеи проверять священников на судимость в РПЦ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Евгений Марченко выразил удивление по поводу негативной реакции представителей РПЦ на его предложение проверять наличие судимостей и психических отклонений при рукоположении в священники, отметив, что предложение было высказано в крайне деликатной форме, при этом такая проверка позволила бы не допускать рукоположения людей, которые снижают авторитет церкви.

Ранее Марченко направил обращение в патриархию в связи с ситуацией вокруг схиигумена Сергия (Романова). В нем депутат, в частности, предложил внести изменения в законодательство, включив служителей культа в список профессий с обязательным медицинским освидетельствованием на наличие препятствующих служению психических заболеваний, а также предоставлением справки о судимости.

В заявлении, опубликованном на сайте РПЦ во вторник, правовое управление Московской патриархии назвало данную инициативу грубо противоречащей конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства.

"Я, конечно, был удивлен реакцией со стороны Московской патриархии на мое обращение к патриарху … Мое желание просто было подсказать и помочь, как наладить, выстроить ситуацию внутри церкви, чтобы люди, заведомо корыстные, алчные, те, которые не верят в Бога, психически нездоровы или преступники, не могли становиться священниками и принимать этот высокий духовный сан, чтобы впоследствии не подставлять, не позорить мать-церковь и не снижать ее духовный авторитет в народе. Что же в этом плохого", - сказал Марченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что идея была выражена "в крайне деликатной, в крайне мягкой форме прошения разрешения (у патриарха - ред.) позаниматься данным вопросом", отметив, что "никто не собирается ничего навязывать, это должно добровольно идти от патриарха".

"Я ознакомился и с официальной позицией правового управления, и с позицией пресс-секретаря ( Владимира - ред.) Легойды. Единственное, чего я не слышал, так это мнения самого патриарха. И надеюсь, что он выскажется по данному вопросу… Это предложение, если на него посмотреть нормально и спокойно, оно вполне разумное и логичное", - сказал Марченко.

Марченко отметил, что реакция со стороны администрации Московской патриархии убедила его в необходимости соответствующего законопроекта о проверке священников на наличие судимости и психических отклонений при рукоположении, и если раньше он просил разрешения патриарха для осуществления такой деятельности, то теперь займется разработкой данного законопроекта в соответствии со своими полномочиями как депутата.

Он подчеркнул, что эта инициатива является его личной позицией и он не получал соответствующих указаний ни от руководства Госдумы , ни по партийной линии. Марченко пояснил, что известно немало примеров лжестарчества, когда верующими манипулировали и обирали их.