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Полиция задержала одного из участников массовой драки в Норильске
Один из участников массовой драки в Норильске задержан, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:01
норильск
происшествия
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353
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60
норильск, происшествия

Полиция задержала одного из участников массовой драки в Норильске

13:01 01.07.2020
312
© Кадр видео очевидцаМассовая драка в Норильске
Массовая драка в Норильске
© Кадр видео очевидца
Массовая драка в Норильске
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Один из участников массовой драки в Норильске задержан, сообщает краевой главк МВД.
Ранее в МВД сообщали, что инцидент произошел вечером 20 июня на одной из городских улиц.
По данным полиции, конфликт произошел на бытовой почве, о количестве и возрасте участников в главке не сообщают. По факту драки полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Полиция и СОБР в рамках уголовного дела провели одновременно 17 обысков у участников массовой драки.
"В настоящее время один из участников конфликта 2000 г.р., который, по предварительным данным, является одним из организаторов конфликта, задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ", - говорится в сообщении.
В социальной сети в "ВКонтакте" на странице "ЧП Норильск" местные жители разместили видео потасовки. На кадрах видно, что среди участников несколько десятков мужчин, атмосфера напряженная, между участниками периодически происходят стычки. Затем на место приезжают автомобили полиции.
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НорильскПроисшествия
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