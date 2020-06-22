https://ria.ru/20200622/1573276453.html
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T07:26
2020-06-22T11:49
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске
, сообщает краевой главк МВД.
Ранее в МВД сообщали, что инцидент произошел в субботу вечером на городской улице. По данным полиции, конфликт произошел на бытовой почве, о количестве и возрасте участников в главке не сообщают.
"Дознаватели отдела МВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК России "Хулиганство" по факту конфликта, произошедшего в городе", — говорится в сообщении.
В социальной сети в "ВКонтакте" на странице "ЧП Норильск" местные жители разместили видео конфликта. На кадрах видно, что в нем участвуют несколько десятков мужчин, между ними периодически происходят стычки. Затем на место заезжают автомобили полиции.