В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске , сообщает краевой главк МВД.

Ранее в МВД сообщали, что инцидент произошел в субботу вечером на городской улице. По данным полиции, конфликт произошел на бытовой почве, о количестве и возрасте участников в главке не сообщают.

"Дознаватели отдела МВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК России "Хулиганство" по факту конфликта, произошедшего в городе", — говорится в сообщении.