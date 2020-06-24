В Норильске полиция провела 17 обысков у участников массовой драки

"Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по краю одномоментно провели 17 обысков у участников конфликта, произошедшего в Норильске 20 июня текущего года... В рамках расследования уголовного дела по адресам проживания участников происшествия проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли...11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, 2 жестких диска, одежду и обувь со следами крови и другое", - говорится в сообщении.