В Норильске полиция провела 17 обысков у участников массовой драки

КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Полиция и СОБР провели одновременно 17 обысков у участников массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
Ранее в МВД сообщали, что инцидент произошел в субботу вечером на одной из городских улиц.
По данным полиции, конфликт произошел на бытовой почве, о количестве и возрасте участников в главке не сообщают. По факту драки полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
"Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по краю одномоментно провели 17 обысков у участников конфликта, произошедшего в Норильске 20 июня текущего года... В рамках расследования уголовного дела по адресам проживания участников происшествия проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли...11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, 2 жестких диска, одежду и обувь со следами крови и другое", - говорится в сообщении.
Изъятое направлено экспертизу.
21 июня, 13:37В Норильске пресекли массовую драку
В социальной сети в "ВКонтакте" на странице "ЧП Норильск" местные жители разместили видео потасовки. На кадрах видно, что среди участников несколько десятков мужчин, атмосфера напряженная, между участниками периодически происходят стычки. Затем на место заезжают милицейские авто.