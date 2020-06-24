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В Норильске полиция провела 17 обысков у участников массовой драки
Полиция и СОБР провели одновременно 17 обысков у участников массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:41
норильск
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норильск, происшествия

В Норильске полиция провела 17 обысков у участников массовой драки

09:41 24.06.2020
825
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Полиция и СОБР провели одновременно 17 обысков у участников массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
Ранее в МВД сообщали, что инцидент произошел в субботу вечером на одной из городских улиц.
По данным полиции, конфликт произошел на бытовой почве, о количестве и возрасте участников в главке не сообщают. По факту драки полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
"Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по краю одномоментно провели 17 обысков у участников конфликта, произошедшего в Норильске 20 июня текущего года... В рамках расследования уголовного дела по адресам проживания участников происшествия проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли...11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, 2 жестких диска, одежду и обувь со следами крови и другое", - говорится в сообщении.
Изъятое направлено экспертизу.
Сотрудник полиции
21 июня, 13:37
В Норильске пресекли массовую драку
В социальной сети в "ВКонтакте" на странице "ЧП Норильск" местные жители разместили видео потасовки. На кадрах видно, что среди участников несколько десятков мужчин, атмосфера напряженная, между участниками периодически происходят стычки. Затем на место заезжают милицейские авто.
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НорильскПроисшествия
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