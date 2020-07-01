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Распространение нового коронавируса
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Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике "трех Т"
Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК директор Института... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:35
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике "трех Т"

10:49 01.07.2020 (обновлено: 12:35 01.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
В эту стратегию входят следующие пункты: трафик — то есть закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе и бессимптомных носителей, а также трейсинг — отслеживание цепочки контактов для того, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом.
"Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане", — пояснила Попович.
По словам вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберта Альтштейна, речи о появлении "иного злого штамма" коронавируса в Казахстане не идет.
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Он подчеркнул, что вспышки COVID-19 в Казахстане не отразятся на эпидемической ситуации в России.
"Но мы можем только приветствовать у них ужесточение карантинных мер", — пояснил Альтштейн.
С ним согласился и вирусолог Николай Малышев, который напомнил, что в Казахстане вводят карантинные меры. Российские эпидемиологические службы предупреждены, они также усиливают контроль на границах.
"Те, кто приезжает в Россию, оказываются под наблюдением", — заявил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране.
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Коронавирус в Казахстане

С 16 марта по 11 мая в Казахстане из-за пандемии коронавирусной инфекции действовал режим ЧП. Позднее власти начали отменять ограничения поэтапно, однако из-за роста распространения COVID-19 в нескольких регионах их возобновили.
По последним данным в Казахстане подтверждено более 41 тысячи случаев коронавирусной инфекции, более 13,5 тысячи человек выздоровели, погибли 188 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛариса ПоповичНиколай МалышевКасым-Жомарт ТокаевВысшая школа экономики (ВШЭ)РБК (медиагруппа)КазахстанВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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