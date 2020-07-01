https://ria.ru/20200701/1573726848.html
Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике "трех Т"
Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК директор Института... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:49
2020-07-01T12:35
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лариса попович
николай малышев
касым-жомарт токаев
высшая школа экономики (вшэ)
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3
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, николай малышев, касым-жомарт токаев, высшая школа экономики (вшэ), рбк (медиагруппа), казахстан, в мире
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Пока не существует вакцины от коронавируса
и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК
директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович
.
В эту стратегию входят следующие пункты: трафик — то есть закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе и бессимптомных носителей, а также трейсинг — отслеживание цепочки контактов для того, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом.
"Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане", — пояснила Попович.
По словам вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберта Альтштейна
, речи о появлении "иного злого штамма" коронавируса в Казахстане
не идет.
Он подчеркнул, что вспышки COVID-19 в Казахстане не отразятся на эпидемической ситуации в России.
"Но мы можем только приветствовать у них ужесточение карантинных мер", — пояснил Альтштейн.
С ним согласился и вирусолог Николай Малышев
, который напомнил, что в Казахстане вводят карантинные меры. Российские эпидемиологические службы предупреждены, они также усиливают контроль на границах.
"Те, кто приезжает в Россию, оказываются под наблюдением", — заявил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране.
Коронавирус в Казахстане
С 16 марта по 11 мая в Казахстане из-за пандемии коронавирусной инфекции действовал режим ЧП. Позднее власти начали отменять ограничения поэтапно, однако из-за роста распространения COVID-19 в нескольких регионах их возобновили.
По последним данным в Казахстане подтверждено более 41 тысячи случаев коронавирусной инфекции, более 13,5 тысячи человек выздоровели, погибли 188 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.