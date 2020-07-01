Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике "трех Т"

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пока не существует вакцины от Лариса Попович. Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК директор Института здравоохранения ВШЭ

В эту стратегию входят следующие пункты: трафик — то есть закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе и бессимптомных носителей, а также трейсинг — отслеживание цепочки контактов для того, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом.

"Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане", — пояснила Попович.

По словам вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберта Альтштейна , речи о появлении "иного злого штамма" коронавируса в Казахстане не идет.

Он подчеркнул, что вспышки COVID-19 в Казахстане не отразятся на эпидемической ситуации в России.

"Но мы можем только приветствовать у них ужесточение карантинных мер", — пояснил Альтштейн.

С ним согласился и вирусолог Николай Малышев , который напомнил, что в Казахстане вводят карантинные меры. Российские эпидемиологические службы предупреждены, они также усиливают контроль на границах.

"Те, кто приезжает в Россию, оказываются под наблюдением", — заявил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране.

Коронавирус в Казахстане

С 16 марта по 11 мая в Казахстане из-за пандемии коронавирусной инфекции действовал режим ЧП. Позднее власти начали отменять ограничения поэтапно, однако из-за роста распространения COVID-19 в нескольких регионах их возобновили.

По последним данным в Казахстане подтверждено более 41 тысячи случаев коронавирусной инфекции, более 13,5 тысячи человек выздоровели, погибли 188 пациентов.