В России вступили в силу новые правила для водителей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 1 июля в России вступают несколько новых правил для водителей.

Так, начинает действовать новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Документ ужесточает требования к ввозу и эксплуатации праворульных автомобилей. Полностью запрещается ввоз техники с правым рулем категорий M2 и M3 (строительная спецтехника, самосвалы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и микроавтобусы). Эти ограничения не касаются транспортных средств, которые попали в страну до введения новых правил.

Изменяются правила парковки для инвалидов. Теперь бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы , если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака "Инвалид" до 1 июля. Им также не придется предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения госуслуг.

Некоторые правила, которые должны были вступить в силу 1 июля, перенесли на следующий год. Среди них — новые требования к медицинскому освидетельствованию водителей, согласно которым некоторым автомобилистам придется по решению врача-нарколога сдавать дополнительные анализы. Норма заработает 1 января 2021 года.