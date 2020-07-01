https://ria.ru/20200701/1573723023.html
В России вступили в силу новые правила для водителей
С 1 июля в России вступают несколько новых правил для водителей. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:29
2020-07-01T09:36
россия
авто
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, авто
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 1 июля в России вступают несколько новых правил для водителей.
Так, начинает действовать новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Документ ужесточает требования к ввозу и эксплуатации праворульных автомобилей. Полностью запрещается ввоз техники с правым рулем
категорий M2 и M3 (строительная спецтехника, самосвалы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и микроавтобусы). Эти ограничения не касаются транспортных средств, которые попали в страну до введения новых правил.
Изменяются правила парковки для инвалидов. Теперь бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы
, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака "Инвалид" до 1 июля. Им также не придется предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения госуслуг.
Некоторые правила, которые должны были вступить в силу 1 июля, перенесли на следующий год. Среди них — новые требования к медицинскому освидетельствованию водителей, согласно которым некоторым автомобилистам придется по решению врача-нарколога сдавать дополнительные анализы. Норма заработает 1 января 2021 года.
Это касается и введения новых требований к изменению конструкции транспортных средств, согласно которым автовладельцы должны будут получить разрешение на тюнинг машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД. Эти правила вступят в силу 1 февраля 2021 года.