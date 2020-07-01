В России вступает в силу запрет на ввоз ряда праворульных машин

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запрет на ввоз самосвалов, спецтехники, грузовиков с манипуляторами, автобусов, микроавтобусов и минивэнов с правым рулем вступает в силу в России, однако он вряд ли отразится на рынке, поскольку доля таких машин очень мала, рассказал РИА Новости автоэксперт, партнер " Запрет на ввоз самосвалов, спецтехники, грузовиков с манипуляторами, автобусов, микроавтобусов и минивэнов с правым рулем вступает в силу в России, однако он вряд ли отразится на рынке, поскольку доля таких машин очень мала, рассказал РИА Новости автоэксперт, партнер " Автостата " и шеф-редактор "Радио Автодор" Игорь Моржаретто.

С 1 июля в России вступает в действие новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который ужесточает требования к ввозу и постановке на учет и дальнейшую эксплуатацию транспортных средств с правым рулем. Под прямой запрет на ввоз попадают самосвалы, спецтехника, грузовики с манипуляторами, автобусы категории М2 и М3, а также микроавтобусы, минивэны и другой транспорт с количеством посадочных мест более восьми.

Эксперт пояснил, что это решение Евразийской комиссии, то есть касается не только России, но и всего ЕАЭС , и касается рынка, который стремительно сжимался в последнее время.

"Там давно уже нет тех цифр, которые были лет 15 назад, когда ежегодно в Россию ввозилось свыше 400 тысяч автомобилей с правым рулем. Здесь дело даже не в росте курса доллара, а в том, что с 2007 года начались таможенные и процессуальные ужесточения. Постепенно рынок сжался где-то до 10-15 тысяч машин в год", - сказал собеседник агентства.

Моржаретто напомнил, что ограничения начали вводиться последовательно несколько лет назад – запретили автобусы с правым рулем. Он отметил, что в этом есть логика, поскольку у такого автобуса выход пассажиров через левую дверь, как раз на полосу движения, добавилась обязательная сертификация праворульных машин по безопасности, которая должна проводиться в сертифицированных лабораториях, а их всего 4 по России.

"Эта мера на рынок в этом году не повлияет вообще – более того, рынок в этом году вырастет, я уверен, потому что все компании, которые занимаются ввозом таких машин в Россию, зная о грядущем запрете, завезли сюда по старым правилам такое количество автомобилей, что продать в течение года вряд ли возможно. В будущем будет труднее завозить, но ведь и сейчас уже праворульный автомобиль – это далеко не самый дешевый автомобиль. Раньше многие их брали из-за их надежности и дешевизны. Теперь это автомобиль на любителя, причем далеко не бедного", - считает эксперт.