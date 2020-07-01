В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бесплатная парковка со среды предоставляется Бесплатная парковка со среды предоставляется инвалидам третьей группы, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака "Инвалид" до 1 июля, им также не придется предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения госуслуг.

Федеральным законом от 18 июля 2019 года №184-ФЗ установлен порядок предоставления мест для бесплатной парковки автомобилей, которыми управляют инвалиды I и II групп, а также автомобилей, которые таких инвалидов перевозят.

С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.