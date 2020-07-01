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В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
Бесплатная парковка со среды предоставляется инвалидам третьей группы, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:19
инвалидность
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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инвалидность, общество

В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

07:19 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковИнформационно-указательный знак "Парковка (парковочное место)" и знак дополнительной информации "Инвалиды"
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бесплатная парковка со среды предоставляется инвалидам третьей группы, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака "Инвалид" до 1 июля, им также не придется предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения госуслуг.
Федеральным законом от 18 июля 2019 года №184-ФЗ установлен порядок предоставления мест для бесплатной парковки автомобилей, которыми управляют инвалиды I и II групп, а также автомобилей, которые таких инвалидов перевозят.
С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
Также инвалидам при обращении за оказанием государственных и муниципальных услуг не нужно будет предъявлять документы медико-социальной экспертизы. Необходимые сведения будут получены путем межведомственного электронного взаимодействия или непосредственно из федерального реестра инвалидов.
Инвалидная коляска
22 июня, 05:56
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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