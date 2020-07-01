https://ria.ru/20200701/1573719284.html
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
Бесплатная парковка со среды предоставляется инвалидам третьей группы, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:19
2020-07-01T07:19
инвалидность
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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инвалидность, общество
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Бесплатная парковка со среды предоставляется инвалидам
третьей группы, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака "Инвалид" до 1 июля, им также не придется предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения госуслуг.
Федеральным законом от 18 июля 2019 года №184-ФЗ установлен порядок предоставления мест для бесплатной парковки автомобилей, которыми управляют инвалиды I и II групп, а также автомобилей, которые таких инвалидов перевозят.
С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
Также инвалидам при обращении за оказанием государственных и муниципальных услуг не нужно будет предъявлять документы медико-социальной экспертизы. Необходимые сведения будут получены путем межведомственного электронного взаимодействия или непосредственно из федерального реестра инвалидов.