Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573719077.html
В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
Изменения в Трудовой кодекс, увеличивающие предельный возраст ректоров государственных вузов и глав научных организаций с 65 до 70 лет, вступают в силу со... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:11
александр жуков
лдпр
госдума рф
мгу имени м. в. ломоносова
санкт-петербургский государственный университет
вячеслав никонов
иван мельников
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571485398_0:141:3098:1884_1400x0_80_0_0_3a9998529d4d6c1f97f39612469ef96f.jpg
https://ria.ru/20191206/1562067636.html
https://na.ria.ru/20200304/1568147493.html
https://ria.ru/20200622/1573295811.html
https://ria.ru/20200629/1573606947.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571485398_0:141:3098:1884_1400x0_80_0_0_3a9998529d4d6c1f97f39612469ef96f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571485398_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8d3950d8b3fa2210eff2944d2a5a9c10.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571485398_284:0:2332:2048_1400x0_80_0_0_d007f494245d7198d2a82c7605b018b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр жуков, лдпр, госдума рф, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, вячеслав никонов, иван мельников, образование - общество, общество

В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет

07:11 01.07.2020
4945
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс, увеличивающие предельный возраст ректоров государственных вузов и глав научных организаций с 65 до 70 лет, вступают в силу со среды.
В мае президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
6 декабря 2019, 16:34
Ректор ВШЭ поддержал предложение о возможной отмене аккредитации вузов
Закон позволяет повысить предельный возраст ректоров для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение по замещению одним и тем же лицом данной должности одной и той же образовательной организации высшего образования или научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.
Уточняется, что изменения по установлению предельного возраста коснутся также руководителей филиалов указанных организаций, сроки действия трудовых договоров которых предлагается связать со сроками полномочий руководителей.
В документе также отмечается, что в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания руководителя государственного или муниципального вуза или руководителя государственной или муниципальной научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.
Ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов
4 марта, 15:00
Ректор РУДН объяснил, как улучшить позиции в рейтингах вузов
Также в силу вступает Федеральный закон, позволяющий продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
Авторами этого предложения стали первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Согласно законам о МГУ и СПбГУ, президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост, вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до пяти лет. На заседании комитет принял поправку, которая устраняет это ограничение.
Этот документ была также подготовлен для совершенствования правового регулирования организаций практической подготовки обучающихся. Документом определяется понятие "практическая подготовка обучающихся", а также закрепляются положения о сетевой форме реализации образовательных программ.
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
22 июня, 13:05
Отличникам МГУ вручат дипломы очно, рассказал ректор
Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора с организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утверждаются Минобрнауки совместно с Минпросвещения. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что из-за динамики изменения требований рынка труда за последние годы к выпускникам предъявляются все более высокие требования в части практической подготовки.
Этот же закон вносит поправки, предполагающие, что федеральный перечень учебников утверждается Минпросвещения, которое также проводит экспертизу, по результатам которой учебники включаются в указанный перечень.
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
29 июня, 10:02
МГУ стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге ARWU по физике
601009
Обсудить 1
Александр ЖуковЛДПРГосдума РФМГУ имени М. В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский государственный университетВячеслав НиконовИван МельниковОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Руки в наручниках
На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
Страны мира. Бразилия
Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Таджикистане началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Номер на роликовых коньках из шоу TOTEM труппы Cirque du Soleil
Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
Вид на Кито. Эквадор
Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011
Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
Американские военные на учениях
В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
Лента новостейМолния