В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс, увеличивающие предельный возраст ректоров государственных вузов и глав научных организаций с 65 до 70 лет, вступают в силу со среды.

В мае президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Закон позволяет повысить предельный возраст ректоров для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение по замещению одним и тем же лицом данной должности одной и той же образовательной организации высшего образования или научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.

Уточняется, что изменения по установлению предельного возраста коснутся также руководителей филиалов указанных организаций, сроки действия трудовых договоров которых предлагается связать со сроками полномочий руководителей.

В документе также отмечается, что в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания руководителя государственного или муниципального вуза или руководителя государственной или муниципальной научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.

Также в силу вступает Федеральный закон, позволяющий продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.

Этот документ была также подготовлен для совершенствования правового регулирования организаций практической подготовки обучающихся. Документом определяется понятие "практическая подготовка обучающихся", а также закрепляются положения о сетевой форме реализации образовательных программ.

Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора с организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утверждаются Минобрнауки совместно с Минпросвещения. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что из-за динамики изменения требований рынка труда за последние годы к выпускникам предъявляются все более высокие требования в части практической подготовки.