https://ria.ru/20200701/1573717942.html
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Вечерней Москвой" признался, что удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова "объявилось так много... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:17
2020-07-01T08:24
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726457_335:0:1257:518_1400x0_80_0_0_3ff9bc19ed20da36f3a04233578b629c.jpg
https://ria.ru/20200626/1573535748.html
https://ria.ru/20200629/1573617919.html
Vlad Ivanov
Вот оно лицо адвоката. Семья на всю страну заявила, что будет добиваться приговора с реальным сроком. Отказавшись от денег Ефремова. Теперь же ежедневные вбросы от Пашаева и ни слова от Добровинского. До суда должен быть мораторий на все публичные заявления сторон. Суд обязан быть объективным и беспристрастным.
75
Максим Буланов
Семейка Адамсов !!!
69
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726457_335:0:1257:518_1400x0_80_0_0_3ff9bc19ed20da36f3a04233578b629c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726457_190:0:1291:826_1400x0_80_0_0_9c062d397d76ca3a1ef0e4b4f834a026.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726457_332:0:1158:826_1400x0_80_0_0_7b558e26198e5b2e1053d30fb301e61e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Адвокат Эльман Пашаев
в беседе с "Вечерней Москвой
" признался, что удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова
"объявилось так много потерпевших".
Накануне он заявил
, что четвертым потерпевшим стал второй сын погибшего Сергея Захарова
. О том, что его брата, вдову и сына официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский
.
Юрист утверждает, что за двадцать лет работы он впервые видит, чтобы "между родственниками шла такая борьба".
"Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими", — считает Пашаев.
Он подчеркнул, что потерпевшими могут быть лишь юридически близкие родственники.
"Сожительница, с которой он (Захаров. — Прим. Ред.) фактически проживал, не имеет никакого отношения, — рассказал юрист.
Пашаев добавил, что компенсация должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.