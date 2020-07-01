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Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Вечерней Москвой" признался, что удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова "объявилось так много... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:24
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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Вот оно лицо адвоката. Семья на всю страну заявила, что будет добиваться приговора с реальным сроком. Отказавшись от денег Ефремова. Теперь же ежедневные вбросы от Пашаева и ни слова от Добровинского. До суда должен быть мораторий на все публичные заявления сторон. Суд обязан быть объективным и беспристрастным.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

06:17 01.07.2020 (обновлено: 08:24 01.07.2020)
148194
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Вечерней Москвой" признался, что удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова "объявилось так много потерпевших".
Накануне он заявил, что четвертым потерпевшим стал второй сын погибшего Сергея Захарова. О том, что его брата, вдову и сына официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский.
Юрист утверждает, что за двадцать лет работы он впервые видит, чтобы "между родственниками шла такая борьба".

"Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими", — считает Пашаев.

Он подчеркнул, что потерпевшими могут быть лишь юридически близкие родственники.

"Сожительница, с которой он (Захаров. — Прим. Ред.) фактически проживал, не имеет никакого отношения, — рассказал юрист.

Пашаев добавил, что компенсация должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
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4628971970
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Вот оно лицо адвоката. Семья на всю страну заявила, что будет добиваться приговора с реальным сроком. Отказавшись от денег Ефремова. Теперь же ежедневные вбросы от Пашаева и ни слова от Добровинского. До суда должен быть мораторий на все публичные заявления сторон. Суд обязан быть объективным и беспристрастным.
1 июля, 07:11
Vlad Ivanov
6501117
Семейка Адамсов !!!
1 июля, 06:23
Максим Буланов
20400342
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