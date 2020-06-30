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В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
В деле Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, появился четвертый потерпевший — второй сын погибшего Сергея Захарова. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:14
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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Миша, конечно, негодяй, потому что сел пьяным за руль и убил человека. Но семейка погибшего, похоже, решила выпотрошить «великого» артиста как рождественского гуся. 😂
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Внуки? Шурины? Золовки? Кто еще не записался на кусок пирога от Миши?!
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

13:14 30.06.2020 (обновлено: 14:14 30.06.2020)
223826
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В деле Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, появился четвертый потерпевший — второй сын погибшего Сергея Захарова.
"Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына", — сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
26 июня, 15:20
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
27 июня, 14:27
Ефремов выступил с политическим заявлением
3542726262492
Обсудить 87
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Миша, конечно, негодяй, потому что сел пьяным за руль и убил человека. Но семейка погибшего, похоже, решила выпотрошить «великого» артиста как рождественского гуся. 😂
30 июня, 13:52
Ivana Ivanova
131103383191
Внуки? Шурины? Золовки? Кто еще не записался на кусок пирога от Миши?!
30 июня, 13:36
Максим Буланов
12172234164
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