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Лондон не использовал возможность продлить переходный период после Brexit
Переходный период после Brеxit не будет продлен - Британия не использовала согласованную с ЕС возможность подать просьбу о таком продлении до истечения июня... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:26
выход британии из евросоюза
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майкл гоув
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выход британии из евросоюза, brexit, майкл гоув, борис джонсон, евросоюз, уэльс, великобритания, лондон, в мире

Лондон не использовал возможность продлить переходный период после Brexit

03:26 01.07.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Переходный период после Brеxit не будет продлен - Британия не использовала согласованную с ЕС возможность подать просьбу о таком продлении до истечения июня. Теперь судьба будущих отношений с Евросоюзом находится в руках переговорщиков - именно от их талантов будет зависеть то, сохранит ли Соединенное Королевство тесные торгово-экономические связи с континентальной Европой, либо же связи Лондона и Брюсселя с 2021 года будут строиться согласно правилам и тарифам ВТО.
В настоящее время переговоры с ЕС по торговому соглашению фактически остановлены. Британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и потребовала изменить тональность. После четвертого раунда стороны констатировали, что разногласия, в том числе по рыболовству, сохраняются, и признали, что достигли максимума того, что возможно при виртуальных переговорах. Встречи из-за пандемии коронавируса проводились по видеосвязи. Заключить соглашение и ратифицировать его требуется до конца 2020 года. В случае если документ не будет принят, то стороны "разойдутся", прервав все отношения и взаимодействие.
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Директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер рассказал РИА Новости, что вероятность заключения соглашения в установленные сроки крайне мала и стороны могут "разойтись" без сделки. Ключевыми сферами, в которых сохраняются разногласиями между Лондоном и Брюсселем, де Рюйтер назвал трудовое законодательство, вопросы господдержки и экологические стандарты.
"Британия заявляет, что ЕС не включил условия, на которых настаивает на переговорах с Лондоном, в проект соглашения свободной торговле с Японией и Канадой. Ответ ЕС, естественно, заключается в том, что близость Британии является главным фактором в этом вопросе. Я считаю, что императив ЕС имеет политический характер: государство - бывший член (Евросоюза) не может получить хорошие уступки... Сфера рыболовства также является значимым фактором, особенно если учитывать ее тотемный статус в Британии", - сказал эксперт.
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Ранее британские власти несколько раз заявляли, что не намерены просить о продлении переходного периода и его сроки четко обозначены в национальном законодательстве. Об этом говорили и премьер Борис Джонсон, и глава секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув, и член кабинета министров Пенни Мордонт. При этом Гроув заявил, что официально уведомил ЕС о позиции британской стороны 12 июня. Евросоюз признал, что получил уведомление.
Продлить переходный период просили власти Шотландии и Уэльса, но им было отказано.
И премьер, и министры заявляют о необходимости ускорить переговоры по торговому соглашению. Джонсон в начале этой недели даже заявлял, что не планирует продолжения переговорного процесса после сентября и объявил, что встречи переговорщиков запланированы на июль и август.
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Каким образом переговоры будут сдвинуты с мертвой точки, неизвестно. Бывший министр по окружающей среде, парламентарий Тереза Виллерс заявила, что правительство не пойдет на уступки ЕС в вопросах рыболовства.
"Мы не ожидаем, что кабинет Бориса (Джонсона) пойдет на компромиссы... Я не вижу признаков того, что британское правительство в существенной степени отступит от того, что предложено (переговорщиками) сейчас", - сказала журналистам Виллерс, назвав существующую политику в отношении рыболовства - предусматривающую доступ европейских судов в британские воды - "крайне несправедливой".
Не готовы уступать и европейцы. По словам де Рюйтера, голландцы, французы, испанцы и датчане имеют такие же сильные, как и в Британии, морские традиции и едва ли согласятся на заключение соглашения, которое не предусматривало бы свободного доступа для их рыболовецких судов в британские воды.
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По словам профессора, если британцы действительно хотят заключить торговое соглашение к концу года, Лондону необходимо найти подход к ключевым вызывающим разногласие сферам и теме рыболовства.
"Я не вижу, чтобы ЕС отступал от этих тем, так как для них это является фундаментальным вопросом. И я не убежден в том, что британское правительство хочет заключить сделку: для ультраправых сторонников Brexit, настаивающих на открытом рынке, сам Brexit всегда был тем, что использовалось для того, чтобы добиться отличной от ЕС сферы регулирования. И все, что выходит за рамки соглашения о свободной торговле, подобного канадскому, просто недопустимо. Для них, я думаю, предпочтительнее был бы разрыв без соглашения", - поделился де Рюйтер.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitМайкл ГоувБорис ДжонсонЕвросоюзУэльсВеликобританияЛондонВ мире
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