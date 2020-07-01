https://ria.ru/20200701/1573714929.html
Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал назначение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова генпродюсером RTVI. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:41
2020-07-01T01:41
культура
россия
шоу-бизнес
ленинград
шнур (сергей шнуров)
иван ургант
общество
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https://ria.ru/20200606/1572558663.html
Василий Тёркин
Что Ургант, что Шнуров..., что Путин - "Два сапога пара!" Вот такие у нас личности несут "культуру" в массы.
78
Александр 792
Шнуров прямо из клипа такой, в костюмчике... - Понял?! - Да... - П...да!!!
31
8
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, ленинград, шнур (сергей шнуров), иван ургант, общество