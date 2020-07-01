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Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал назначение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова генпродюсером RTVI. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:41
культура
россия
шоу-бизнес
ленинград
шнур (сергей шнуров)
иван ургант
общество
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Что Ургант, что Шнуров..., что Путин - "Два сапога пара!" Вот такие у нас личности несут "культуру" в массы.
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Шнуров прямо из клипа такой, в костюмчике... - Понял?! - Да... - П...да!!!
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, ленинград, шнур (сергей шнуров), иван ургант, общество

Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI

01:41 01.07.2020
19336
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал назначение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова генпродюсером RTVI.

"Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три", — пошутил телеведущий.

При этом Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев поздравили Шнурова с назначением.
Ранее музыкант рассказал, что будет с "отдачей и фантазией" заниматься созданием актуального контента на RTVI, генпродюсером которого он стал. Также, по словам Шнурова, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, и впредь будут воплощаться теперь уже на телеканале.
Сегодня RTVI вещает в 53 странах, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 миллионов.
Сергей Шнуров
6 июня, 11:51Культура
Шнуров ответил Валерии на критику
511821361096
Обсудить 8
КультураРоссияШоу-бизнесЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Иван УргантОбщество
Популярные комментарии
Что Ургант, что Шнуров..., что Путин - "Два сапога пара!" Вот такие у нас личности несут "культуру" в массы.
1 июля, 03:51
ВТВасилий Тёркин
18121254
Шнуров прямо из клипа такой, в костюмчике... - Понял?! - Да... - П...да!!!
1 июля, 05:56
Александр 792
9160114
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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