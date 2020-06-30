Шнуров обещает с отдачей и фантазией заниматься созданием контента RTVI

"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и теперь я стал генеральным продюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям RTVI? Первое - в новой для себя роли я буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента теперь уже и для канала", - сказал Шнуров в своем аккаунте в Instagram.
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RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ – 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала - 12 млн человек. Количество транслирующих операторов – более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 53 странах, среди которых: США, Канада, Израиль, Белоруссия, Германия, Европейские страны, Армения, страны Балтии и постсоветского пространства. Корреспондентская сеть в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс. @rtvichannel
Также, по словам Шнурова, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, и впредь будут воплощаться теперь уже на RTVI.
"Третье - спасибо за доверие. Мы многое сможем вместе", - добавил музыкант.