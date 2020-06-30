Шнуров обещает с отдачей и фантазией заниматься созданием контента RTVI

"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и теперь я стал генеральным продюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям RTVI? Первое - в новой для себя роли я буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента теперь уже и для канала", - сказал Шнуров в своем аккаунте в Instagram.