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Шнуров обещает с отдачей и фантазией заниматься созданием контента RTVI
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что будет с отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента на RTVI, генпродюсером которого он... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:02
культура
rtvi (телеканал)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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rtvi (телеканал), ленинград, шнур (сергей шнуров), медиа - общество

Шнуров обещает с отдачей и фантазией заниматься созданием контента RTVI

02:02 30.06.2020
3129
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что будет с отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента на RTVI, генпродюсером которого он стал.
"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и теперь я стал генеральным продюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям RTVI? Первое - в новой для себя роли я буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента теперь уже и для канала", - сказал Шнуров в своем аккаунте в Instagram.
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RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ – 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала - 12 млн человек. Количество транслирующих операторов – более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 53 странах, среди которых: США, Канада, Израиль, Белоруссия, Германия, Европейские страны, Армения, страны Балтии и постсоветского пространства. Корреспондентская сеть в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс. @rtvichannel

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Также, по словам Шнурова, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, и впредь будут воплощаться теперь уже на RTVI.
"Третье - спасибо за доверие. Мы многое сможем вместе", - добавил музыкант.
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КультураRTVi (телеканал)ЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Медиа - Общество
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