Путин планирует лично проголосовать по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин планирует принять участие в общероссийском голосовании по предложенным поправкам в Конституцию РФ, придя на избирательный участок, в этот день также лично проголосует председатель правительства Михаил Мишустин

Среда, 1 июля – основной и последний день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Сначала оно было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже Путин подписал указ о новой дате голосования. С учетом эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить безопасность граждан было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля. В двух регионах страны также был предусмотрен электронный формат голосования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Путин лично проголосует по поправкам на избирательном участке. "Когда и как - мы вам сообщим", - отметил он. Пресс-секретарь уточнил, что это будет организовано с соблюдением всех мер предосторожности: "он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих".

Глава российского кабмина также намерен принять участие в голосовании по поправкам. "Михаил Мишустин проголосует на одном из избирательных участков Москвы", - сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе избирательных кампаний разного уровня Путин традиционно голосовал на одном избирательном участке – участке номер 2151 в Российской академии наук . Именно сюда президент приезжал во время выборов в Мосгордуму в 2019 году, во время муниципальных выборов в 2017 году и выборов в Госдуму-2016; на этом участке он голосовал и в ходе всех президентских выборов, начиная с 2000 года.

Поправки и всероссийское голосование

В этом году в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок. Впоследствии предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы . Нижняя палата парламента 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении, в тот же день документ одобрил Совет Федерации , после чего он был поддержан заксобраниями всех регионов РФ. Путин 14 марта подписал закон о поправке к Конституции РФ. При этом, как неоднократно подчеркивал президент, изменения вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на общероссийском голосовании.

Путин не раз отмечал, что действующий закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок, однако он посчитал важным, чтобы люди высказали свое отношение к предлагаемым нормам. На минувшей неделе в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава президент заявил о недопустимости принуждения граждан к голосованию, подчеркнув, что явка не должна накручиваться, напротив, результаты должны быть абсолютно достоверными и легитимными.

Проходящее сейчас всероссийское голосование - первое в истории страны семидневное голосование, оно началось 25 июня. При этом жители Москвы Нижегородской области могли воспользоваться возможностью проголосовать онлайн, такое дистанционное голосование в этих регионах стартовало 25 июня, а завершилось во вторник. По данным ЦИК России на утро 30 июня, всего в голосовании по поправкам, в том числе в электронном формате, приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей, явка на тот момент составляла 45,7%.