Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573714481.html
Путин планирует лично проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в общероссийском голосовании по предложенным поправкам в Конституцию РФ, придя на избирательный... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:21
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
михаил мишустин
совет федерации рф
госдума рф
московская городская дума
дмитрий песков
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
https://ria.ru/20200701/1573713916.html
https://ria.ru/20200630/1573713056.html
https://ria.ru/20200630/1573711632.html
https://ria.ru/20200630/1573711228.html
1
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_95454f6dabba6d1110ba8e1b65181bb0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_471:0:2519:2048_1400x0_80_0_0_bdf0509dafdb09b25f142cb8a1cabe7a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, московская городская дума, дмитрий песков, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Путин планирует лично проголосовать по поправкам в Конституцию

01:21 01.07.2020
367
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в общероссийском голосовании по предложенным поправкам в Конституцию РФ, придя на избирательный участок, в этот день также лично проголосует председатель правительства Михаил Мишустин.
Среда, 1 июля – основной и последний день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Сначала оно было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже Путин подписал указ о новой дате голосования. С учетом эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить безопасность граждан было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля. В двух регионах страны также был предусмотрен электронный формат голосования.
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
00:39Голосование по поправкам в Конституцию
На Колыме стартовал финальный этап голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Путин лично проголосует по поправкам на избирательном участке. "Когда и как - мы вам сообщим", - отметил он. Пресс-секретарь уточнил, что это будет организовано с соблюдением всех мер предосторожности: "он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих".
Глава российского кабмина также намерен принять участие в голосовании по поправкам. "Михаил Мишустин проголосует на одном из избирательных участков Москвы", - сообщили в пресс-службе правительства.
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 23:58Голосование по поправкам в Конституцию
Французский политик прокомментировал голосование по поправкам в России
В ходе избирательных кампаний разного уровня Путин традиционно голосовал на одном избирательном участке – участке номер 2151 в Российской академии наук. Именно сюда президент приезжал во время выборов в Мосгордуму в 2019 году, во время муниципальных выборов в 2017 году и выборов в Госдуму-2016; на этом участке он голосовал и в ходе всех президентских выборов, начиная с 2000 года.

Поправки и всероссийское голосование

В этом году в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок. Впоследствии предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Нижняя палата парламента 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении, в тот же день документ одобрил Совет Федерации, после чего он был поддержан заксобраниями всех регионов РФ. Путин 14 марта подписал закон о поправке к Конституции РФ. При этом, как неоднократно подчеркивал президент, изменения вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на общероссийском голосовании.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 22:56Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве рассказали о самом возрастном избирателе, проголосовавшем онлайн
Путин не раз отмечал, что действующий закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок, однако он посчитал важным, чтобы люди высказали свое отношение к предлагаемым нормам. На минувшей неделе в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава президент заявил о недопустимости принуждения граждан к голосованию, подчеркнув, что явка не должна накручиваться, напротив, результаты должны быть абсолютно достоверными и легитимными.
Проходящее сейчас всероссийское голосование - первое в истории страны семидневное голосование, оно началось 25 июня. При этом жители Москвы и Нижегородской области могли воспользоваться возможностью проголосовать онлайн, такое дистанционное голосование в этих регионах стартовало 25 июня, а завершилось во вторник. По данным ЦИК России на утро 30 июня, всего в голосовании по поправкам, в том числе в электронном формате, приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей, явка на тот момент составляла 45,7%.
Накануне основного дня голосования Путин выступил с обращением к россиянам. Президент во вторник был на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату и перед церемонией прямо оттуда обратился к гражданам. Он попросил граждан сказать свое слово, отметив, что каждый голос важен; при этом он вновь заверил, что обновленный текст Конституции РФ вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами.
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 22:43Голосование по поправкам в Конституцию
Результаты электронного голосования по поправкам в расшифруют в среду
16700210
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМихаил МишустинСовет Федерации РФГосдума РФМосковская городская думаДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
Рекомендуем
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Хабаровском крае и Приморье открылись участки для голосования
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Крыму рассказали, какие две поправки в Конституцию "тронули" крымчан
Избиратели на избирательном участке
В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования
Мужчина работает за ноутбуком
Россиян уведомят в сети о привлечении коллекторов для взыскания долга
Кинозал
В России вступают в силу требования пожарной безопасности к кинотеатрам
Мужские ботинки
В России вводится обязательная маркировка обуви
Избиратели на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
На Камчатке почти 35% жителей проголосовали по поправкам в Конституцию
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Три села на Чукотке показали явку в 100% на голосовании по поправкам
Жители Калининграда на перроне Южного вокзала
РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Калининградом
Продажа сигарет
В России запретили продажу немаркированных сигарет
Антисептик для рук
Кабмин утвердил правила производства антисептиков из конфиската
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Праворульный автомобиль
В России вступает в силу запрет на ввоз ряда праворульных машин
Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
Крым начал принимать туристов из других регионов
Пенсионное удостоверение
В России возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:24Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
13:23В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
13:23В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300
Лента новостейМолния