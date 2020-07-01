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РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Калининградом
РЖД со среды возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России: пока в расписание вернутся два поезда из Москвы... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мид литвы, ржд, москва, белоруссия, литва, калининград, экономика

РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Калининградом

01:06 01.07.2020 (обновлено: 01:18 01.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЖители Калининграда на перроне Южного вокзала
Жители Калининграда на перроне Южного вокзала
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. РЖД со среды возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России: пока в расписание вернутся два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила компания.
РЖД отменили пассажирские поезда между городами РФ и Калининградом с 6 апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в пятницу сообщил РИА Новости, что железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится с 1 июля. РЖД позднее подтвердили эту дату. Таким образом, пассажирские поезда не ходили в Калининград почти три месяца.
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Компания поясняла, что решение о возобновлении поездов в Калининград принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и постепенным снятием ограничений, действующих в отдельных субъектах РФ. Поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград – Москва отправится в первый рейс 1 июля и далее будет курсировать через день по нечетным числам. В обратную сторону, из Москвы, поезд отправится 2 июля и будет курсировать через день по четным числам.
Поезд № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург в первый рейс из Калининграда отправится 1 июля. До 5 октября он будет курсировать по средам и субботам, а после – 1 раз в 4 дня. Из Санкт-Петербурга до 6 октября поезд будет курсировать по четвергам и воскресеньям, а после – 1 раз в 4 дня.
Время отправления и прибытия указанных поездов из начальной в конечную точку маршрута не изменилось.

Транзитом и по особым правилам

Поезда РЖД из Калининграда в другие города России и обратно проходят через Литву и Белоруссию. РЖД отмечают, что пассажирские составы будут идти транзитом по территории этих стран, и на станциях их железных дорог предусмотрены только технические остановки. То есть посадки и высадки пассажиров в Литве и Белоруссии не будет.
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Еще один нюанс для пассажиров поездов в Калининград связан с распоряжением правительства РФ. В соответствии с документом, пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, могут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства.
Также продолжает действовать документ МИДа Литвы об условиях и ограничениях упрощённого транзита для пассажиров российских поездов через государственную границу республики. Он предусматривает, что в одном рейсе транзитом может проследовать ограниченное количество пассажиров, а также транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Транзитный проезд через территорию Литвы по Шенгенской визе или упрощенному транзитному документу запрещен.
Дополнительно РЖД обращают внимание, что при осуществлении пограничного контроля на пограничных железнодорожных пунктах Литвы пропускаться через территорию республики будут только те граждане РФ, которые заранее (не менее чем на 28 часов) заполнили в электронном виде анкету, распечатали её и подписали.
РЖД сообщали, что совместно с МИД РФ прорабатывают возможность снятия указанных ограничений с учетом безостановочного транзита поездов по территории Литвы и Белоруссии.
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МИД ЛитвыРЖДМоскваБелоруссияЛитваКалининградЭкономика
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