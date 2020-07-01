Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ вступает в финальную стадию - 1 июля - основной и последний день, когда россияне смогут поддержать предлагаемые изменения с Основной закон страны или выступить против них.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин , оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в Конституцию президент вынес на всероссийское голосование.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.

После назначения новой даты голосования у ЦИК оставалось на подготовку всего около месяца. Некоторым избиркомам в регионах потребовалось выделить дополнительные средства на подготовку и проведение голосования. Всего из федерального бюджета на подготовку и проведение голосования ЦИК получил 14,8 миллиарда рублей.

Сроки расширены

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение не одного, а сразу нескольких дней: в целях максимального разведения потока людей на участках, голосование началось с 25 июня.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова , "эта идея себя оправдала". Только за первые пять дней проголосовали свыше 49,6 миллиона человек, явка составила 45,7%.

Для электронного дистанционного голосования, доступного жителям Москвы Нижегородской области с 25 по 30 июня, явка составила около 93%. Все, кто записался на электронное дистанционное голосование, но по каким-то причинам не проголосовал, сможет это сделать лично 1 июля.

По данным ЦИК, всего в списки участников дистанционного электронного голосования включены 1 190 726 граждан, из которых 1 051 155 в Москве и 139 571 в Нижегородской области.

В первый же день голосования появились попытки проголосовать дважды, электронно и лично. Например, это удалось сделать журналисту Павлу Лобкову . Глава ЦИК назвала эти действия "проверкой системы на прочность" и пообещала, что все подобные факты удастся вычислить, а нарушителям будет грозить административное наказание.

Дойти до всех граждан

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, сделать это позволяет механизм "Мобильный избиратель". Выбрать удобный из более чем 96,5 тысячи участков можно было в период с 5 по 21 июня через ТИК, МФЦ или портал Госуслуг либо с 16 по 21 июня лично в участковой избирательной комиссии.

По данным ЦИК, такой возможностью воспользовались 3 767 293 граждан, из которых 1 416 141 подал заявления через портал Госуслуг.

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому, которое происходит максимально бесконтактно: члены комиссии оставляют пакет с заявлением, средствами защиты и бюллетенями на ручке двери. Затем гражданин забирает их, заполняет и опускает в заранее установленный переносной ящик. Для участия в таком голосовании достаточно было устного заявления в участковую комиссию.

Кроме того, вне помещения участков голосование проходит и на придомовых территориях.

Находящиеся за пределами РФ граждане также смогут выразить свою волю. Для них, по данным МИД РФ, образовано 254 участка в 144 государствах.

Белоруссия, Германия, Казахстан, Китай и Больше всего участков образовано в таких странах как Армения Таджикистан , где открыто сразу по шесть участков.

Наблюдение по стандарту

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что все формы голосования должны проходить обязательно в присутствии наблюдателей. Она также призвала всех скептиков принять участие в наблюдении.

Подготовкой наблюдателей занималась Общественная палата, где был разработан "золотой стандарт" - пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.

По словам секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой , за голосованием по поправкам в Конституцию России следят почти 512 тысяч общественных наблюдателей. По просьбе ЦИК сроки приема заявлений от потенциальных наблюдателей были продлены вплоть до 30 июня. По словам Михеевой, также на участках при проведении общероссийского голосования присутствуют около 50 международных экспертов.

В Общественной палате РФ также создан Ситуационный центр по мониторингу за голосованием по поправкам в Конституцию, принявший уже 140 обращений о несоблюдении стандарта наблюдения.

Памфилова призвала все комиссии воспринимать наблюдателей как партнеров и союзников, внимательно относиться ко всем недочетам, на которые они указывают.

Председатель ЦИК отметила, что в Центризибирком также поступают различные обращения и жалобы. На 30 июня было обработано 467 802 обращения, поступивших в Информационно-справочный центр ЦИК России и 5 612 письменных обращений. По словам Памфиловой, лишь небольшое количество из них содержат информацию о возможных правонарушениях. В случаях, когда эти сведения подтвердились, данные направлены правоохранителям и руководителям регионов.

Беспрецедентные меры безопасности

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм, их направили во все комиссии.

Согласно разработанным инструкциям, всем находящимся на участке следует соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру. На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

Памфилова заявляла, что ЦИК взял на себя обеспечение всех участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию масками, перчатками и одноразовыми ручками. Для членов комиссий также закуплены защитные костюмы, халаты и защитные экраны.

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии, чтобы можно было сверить данные с теми, которые уже внесены в список.

Меры, предложенные ЦИК и Роспотребнадзором для обеспечения санитарной безопасности при голосовании по поправкам, "беспрецедентные и полные, даже с лихвой", заявляла председатель ЦИК.