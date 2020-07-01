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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ вступает в финальную стадию - 1 июля - основной и последний день, когда россияне смогут поддержать... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T00:16
голосование по поправкам в конституцию
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лидия михеева, павел лобков, конституция рф, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, белоруссия, армения, политика

Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию

00:16 01.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ вступает в финальную стадию - 1 июля - основной и последний день, когда россияне смогут поддержать предлагаемые изменения с Основной закон страны или выступить против них.
С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в Конституцию президент вынес на всероссийское голосование.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 20:05Голосование по поправкам в Конституцию
Общая явка на электронное голосование составила 93 процента
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.
После назначения новой даты голосования у ЦИК оставалось на подготовку всего около месяца. Некоторым избиркомам в регионах потребовалось выделить дополнительные средства на подготовку и проведение голосования. Всего из федерального бюджета на подготовку и проведение голосования ЦИК получил 14,8 миллиарда рублей.

Сроки расширены

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение не одного, а сразу нескольких дней: в целях максимального разведения потока людей на участках, голосование началось с 25 июня.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 18:38Голосование по поправкам в Конституцию
Володин назвал поправки к Конституции новым этапом в развитии России
Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, "эта идея себя оправдала". Только за первые пять дней проголосовали свыше 49,6  миллиона человек, явка составила 45,7%.
Для электронного дистанционного голосования, доступного жителям Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня, явка составила около 93%. Все, кто записался на электронное дистанционное голосование, но по каким-то причинам не проголосовал, сможет это сделать лично 1 июля.
По данным ЦИК, всего в списки участников дистанционного электронного голосования включены 1 190 726 граждан, из которых 1 051 155 в Москве и 139 571 в Нижегородской области.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 18:35Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК назвали голосование по поправкам народным проектом
В первый же день голосования появились попытки проголосовать дважды, электронно и лично. Например, это удалось сделать журналисту Павлу Лобкову. Глава ЦИК назвала эти действия "проверкой системы на прочность" и пообещала, что все подобные факты удастся вычислить, а нарушителям будет грозить административное наказание.

Дойти до всех граждан

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, сделать это позволяет механизм "Мобильный избиратель". Выбрать удобный из более чем 96,5 тысячи участков можно было в период с 5 по 21 июня через ТИК, МФЦ или портал Госуслуг либо с 16 по 21 июня лично в участковой избирательной комиссии.
По данным ЦИК, такой возможностью воспользовались 3 767 293 граждан, из которых 1 416 141 подал заявления через портал Госуслуг.
Женщины во время голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
Вчера, 18:16Голосование по поправкам в Конституцию
Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках
Для тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому, которое происходит максимально бесконтактно: члены комиссии оставляют пакет с заявлением, средствами защиты и бюллетенями на ручке двери. Затем гражданин забирает их, заполняет и опускает в заранее установленный переносной ящик. Для участия в таком голосовании достаточно было устного заявления в участковую комиссию.
Кроме того, вне помещения участков голосование проходит и на придомовых территориях.
Находящиеся за пределами РФ граждане также смогут выразить свою волю. Для них, по данным МИД РФ, образовано 254 участка в 144 государствах.
Конституция РФ
Вчера, 18:05Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве рассказали об обращениях по голосованию по поправкам
Больше всего участков образовано в таких странах как Армения, Белоруссия, Германия, Казахстан, Китай и Таджикистан, где открыто сразу по шесть участков.

Наблюдение по стандарту

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что все формы голосования должны проходить обязательно в присутствии наблюдателей. Она также призвала всех скептиков принять участие в наблюдении.
Подготовкой наблюдателей занималась Общественная палата, где был разработан "золотой стандарт" - пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
По словам секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой, за голосованием по поправкам в Конституцию России следят почти 512 тысяч общественных наблюдателей. По просьбе ЦИК сроки приема заявлений от потенциальных наблюдателей были продлены вплоть до 30 июня. По словам Михеевой, также на участках при проведении общероссийского голосования присутствуют около 50 международных экспертов.
Информационные плакаты на избирательном участке
Вчера, 17:42Голосование по поправкам в Конституцию
ОП получила 146 сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
В Общественной палате РФ также создан Ситуационный центр по мониторингу за голосованием по поправкам в Конституцию, принявший уже 140 обращений о несоблюдении стандарта наблюдения.
Памфилова призвала все комиссии воспринимать наблюдателей как партнеров и союзников, внимательно относиться ко всем недочетам, на которые они указывают.
Председатель ЦИК отметила, что в Центризибирком также поступают различные обращения и жалобы. На 30 июня было обработано 467 802 обращения, поступивших в Информационно-справочный центр ЦИК России и 5 612 письменных обращений. По словам Памфиловой, лишь небольшое количество из них содержат информацию о возможных правонарушениях. В случаях, когда эти сведения подтвердились, данные направлены правоохранителям и руководителям регионов.

Беспрецедентные меры безопасности

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм, их направили во все комиссии.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 17:11Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты оценили организацию голосования в Москве и Петербурге
Согласно разработанным инструкциям, всем находящимся на участке следует соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру. На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.
Памфилова заявляла, что ЦИК взял на себя обеспечение всех участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию масками, перчатками и одноразовыми ручками. Для членов комиссий также закуплены защитные костюмы, халаты и защитные экраны.
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 17:05Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве объяснили централизованное голосование в больнице в Коммунарке
Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии, чтобы можно было сверить данные с теми, которые уже внесены в список.
Меры, предложенные ЦИК и Роспотребнадзором для обеспечения санитарной безопасности при голосовании по поправкам, "беспрецедентные и полные, даже с лихвой", заявляла председатель ЦИК.
Она также сообщала, что члены избиркомов проходили тестирование на коронавирус, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе оно было полным или выборочным.
Александр Бастрыкин
Вчера, 16:59Голосование по поправкам в Конституцию
Бастрыкин поручил немедленно реагировать на нарушения при голосовании
20000365
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваПавел ЛобковКонституция РФЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМоскваБелоруссияАрменияПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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