Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Минздрав одобрил еще один российский препарат от коронавируса на основе фавипиравира — "Арепливир" саранского завода "Биохимик". Первый — "Авифавир" — утвердили в конце мая. А ведь клинические испытания начались только в апреле. РИА Новости выяснило, как фармкомпаниям удалось уложиться в такие сроки.

Новая эра в лечении коронавируса

Создание лекарства от COVID-19 можно сравнить только с открытием антибиотиков, спасших человечество от бактериальных инфекций. И Россия одной из первых разработала препарат против новой опасной болезни.

Клинические исследования показали: его эффективность — 90 процентов, то есть девять человек из десяти при своевременном лечении гарантированно не погибнут.

В поисках лекарства

На создание лекарственных препаратов обычно уходят годы. Поэтому пока одни ученые спешно занялись разработкой вакцин против коронавируса, другие решили опробовать уже имеющиеся медикаменты.

В частности, тестировали противовирусные, иммуномодулирующие и респираторные средства. Особые надежды возлагали на американский "Ремдесивир", применявшийся против Эболы и доказавший эффективность в борьбе с возбудителями SARS и MERS, а также на японский препарат для лечения гриппа фавипиравир.

Оба лекарства — широкого спектра действия против РНК-вирусов, к которым относится и SARS-CoV-2. Они подавляют РНК-зависимую РНК-полимеразу — фермент, необходимый для репликации патогена в клетках. Другие же препараты только препятствуют проникновению вируса в клетки.

"Ремдесивир" успешно прошел клинические испытания в США Германии , и 1 мая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало в упрощенном порядке — через два дня после того, как закончилось тестирование — разрешение на "экстренное использование" "Ремдесивира" для лечения COVID-19.

Российские ученые и представители фармацевтических компаний взяли за основу японский препарат, быстро провели клинические испытания и наладили выпуск лекарств на основе фавипиравира.

От фавипиравира — к "Арепливиру"

Компания Toyama Chemical, входящая в корпорацию Fujifilm Holdings, разработала фавипиравир как лекарство от гриппа в 2002 году. Однако эксперименты на животных показали, что его нельзя применять во время беременности из-за возможного негативного влияния на ДНК ребенка и риска повреждения плода, поэтому с одобрением возникли сложности.

В 2014-м фавипиравир все же зарегистрировали под торговым названием "Авиган". Его разрешили применять только для новых штаммов гриппа, резистентных к другим противовирусным препаратам — то есть в качестве крайней меры. За шесть лет такая ситуация не возникла ни разу, и о лекарстве могли бы забыть, если бы не коронавирус.

Италии. В феврале 2020-го в Китае , где фавипиравир выпускает компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical как лекарство от гриппа под названием "Фавилавир", препарат попробовали для лечения COVID-19. В марте примеру китайцев последовали в Японии

В апреле — мае в России к клиническим испытаниям разных вариантов препарата приступили три фармацевтические компании — "ХимРар", "Промомед" и "Технология лекарств", входящая в группу " Р-Фарм ". Первым одобрение Минздрава получил "Авифавир", созданный в "ХимРар" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ). И вот теперь — "Арепливир", производимый ООО "Промомед" на заводе "Биохимик" в Саранске

"Сложность новой коронавирусной инфекции в том, что не было лекарства, которое действует этиологически, то есть убирает причину, — рассказывает РИА Новости Петр Белый, председатель Совета директоров ООО "Промомед". — Мы взяли молекулу, созданную в Японии для лечения другого заболевания, и одними из первых провели полномасштабные клинические исследования. В этом Россия оказалась впереди многих стран".

АО "Биохимик" — один из крупнейших производителей лекарственных препаратов. Завод полного цикла выпускает все виды медикаментов.

"У нас огромная биотехнологическая платформа — сотрудники, приборы, технологии, ученые и клиницисты, которые с нами работают. Это позволило нам двигаться довольно быстро, — объясняет Белый. — Мы привлекли биологов. Люди трудились без выходных. Пришлось заново пересчитывать и дозировки, и курсы, определять, какой чистоты должна быть субстанция. В итоге все технологические решения — наши собственные".

Доказанная эффективность

Рязани. Клинические испытания, в которых участвовали 210 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией средней степени тяжести, проводили в медицинских учреждениях Москвы Санкт-Петербурга , Саранска, Смоленска

У 70 процентов больных, принимавших этот противовирусных препарат, перелом наступал уже в течение первых суток заболевания, а через четыре дня вирус исчезал из организма. На десятый день ПЦР-тест у ста процентов испытуемых был отрицательным. В контрольной группе, получавшей стандартное лечение, за этот срок поправлялись 70 процентов.

"Арепливир" дал очень хорошие результаты, — говорит член-корреспондент РАН Лариса Балыкова, директор Медицинского института Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, одного из центров, где проходили исследования. — Буквально на третий день у людей снижалась температура, быстро регрессировали симптомы общей интоксикации, улучшалось самочувствие. На десятый день объем поражения легких сокращался на 25-35 процентов".

При этом никаких побочных эффектов — кроме того, что препарат нельзя принимать беременным.

Чем раньше начать терапию, тем выше эффективность и ниже риск осложнений. "Блокировка репликации вируса сразу дает ощутимый эффект. Такого препарата раньше у врачей не было", — отмечает Белый.

Секрет оперативности

То, что в столь сжатые сроки разработали и наладили производство инновационных препаратов, эффективность которых подтвердили клинические испытания, — ситуация, по мнению специалистов, абсолютно уникальная.

"Мы нашли лекарство от нового заболевания за полтора месяца. Раньше в такое невозможно было поверить, — комментирует руководитель клинических исследований академик РАН Дмитрий Пушкарь . — Но в этом заслуга не только биологов, быстро синтезировавших препарат. Объединение усилий системных биологов и клиницистов, ученых и производителей стало возможным благодаря законодательным инициативам правительства".

Речь идет о принятом 3 апреля постановлении № 441.

"В соответствии с этим документом клинические исследования, фармацевтическая экспертиза и экспертная оценка проводятся полномасштабно, но разрешения на клинические исследования оформляются не за месяцы, как раньше, а за считанные дни. Так же быстро оценивают результаты этих исследований, — говорит Петр Белый. — И это касается не только фавипиравира. Наши коллеги также оперативно выпустили моноклональные антитела, которые блокируют интерлейкины, не позволяя развиваться цитокиновому шторму у пациентов с коронавирусной инфекцией. Правительство предоставило беспрецедентную возможность фарминдустрии обеспечить здравоохранение инновационными препаратами, спасающими человеку жизнь".

"Для нас законодательство имеет огромное значение, — продолжает академик Пушкарь. — После 441-го постановления все словно встрепенулись, и вещество моментально нашли. Если бы не инициатива правительства, никто бы о фавипиравире не вспомнил и не узнал. Когда люди поймут, что законодательство их не станет ограничивать, у нас точно будут прорывные препараты и технологии".

Когда заработает препарат

Клинические испытания "Арепливира" полностью завершены, идет обработка результатов и подготовка их для передачи в Минздрав. Если ведомство оперативно рассмотрит их и переквалифицирует временное регистрационное удостоверение в постоянное, препарат появится в больницах уже в начале июля, а к осени всех обеспечат лекарством, спасающим жизнь.

"Какой бы ни была вторая волна заболевания, которую прогнозируют осенью, у нас есть "зонтик безопасности", — подчеркивает Петр Белый.