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Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573712253.html
В Петербурге проверяют инцидент с журналистом на избирательном участке
Главное следственное управление СКР по Петербургу проверяет обстоятельства получения травмы журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем на одном из... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:19
голосование по поправкам в конституцию
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге проверяют инцидент с журналистом на избирательном участке

23:19 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ
Автомобиль Следственного Комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Главное следственное управление СКР по Петербургу проверяет обстоятельства получения травмы журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем на одном из избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Проводится доследственная проверка по факту нанесения травмы местному жителю Давиду Френкелю на избирательном участке № 2193 в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что нападения на Френкеля на избирательном участке в Петербурге не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии.
Избирательный участок
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