В Петербурге проверяют инцидент с журналистом на избирательном участке

"Проводится доследственная проверка по факту нанесения травмы местному жителю Давиду Френкелю на избирательном участке № 2193 в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что нападения на Френкеля на избирательном участке в Петербурге не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии.