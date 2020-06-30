https://ria.ru/20200630/1573712253.html
В Петербурге проверяют инцидент с журналистом на избирательном участке
Главное следственное управление СКР по Петербургу проверяет обстоятельства получения травмы журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем на одном из... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:19
2020-06-30T23:19
голосование по поправкам в конституцию
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573680746.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:21:2640:1505_1400x0_80_0_0_a663fea9054dbe82021f3e5cf8f5f350.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия