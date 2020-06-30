Дагестанские медики поблагодарили военных за помощь в трудное время

"Мы хотим сказать спасибо военным строителям за этот уникальный комплекс, в котором будут работать наши сотрудники, оказывать медицинскую помощь на самом высоком профессиональном уровне", — сказал главврач Каспийской центральной городской больницы Расим Рамазанов.