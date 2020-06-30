Дагестанские медики поблагодарили военных за помощь в трудное время

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Врачи Каспийской и Дербентской центральных городских больниц, а также Хасавюртовской центральной районной больницы поблагодарили военных за строительство медцентров и оказанную помощь, которая была необходима в трудное время.
Во вторник президент Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященную вводу в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны в ряде субъектов РФ.
"Мы хотим сказать спасибо военным строителям за этот уникальный комплекс, в котором будут работать наши сотрудники, оказывать медицинскую помощь на самом высоком профессиональном уровне", — сказал главврач Каспийской центральной городской больницы Расим Рамазанов.
Главврач Дербентской центральной городской больницы Абдулкафар Шихмагомедов отметил, что военные пришли в республику в непростое время и трудились круглосуточно без выходных.
"Мне бы хотелось от лица всех жителей Дербента, от двухтысячного коллектива выразить огромную благодарность за проявленный строителями героизм, который они проявили при строительстве и оснащении этого центра. Кроме того, мне хотелось бы отметить и выразить отдельную благодарность руководству Минобороны, военным строителям, которые так быстро построили и оснастили новый центр", — сказал Шихмагомедов.
Как рассказала и.о. главврача Хасавюртовской центральной районной больницы Кавсарат Шуайбова, новый медицинский центр позволит дополнительно охватить диагностикой и качественным лечением население горных районов.
"Благодаря военным строителям был создан современный медицинский центр, не имеющий аналогов в регионе. Отдельную благодарность хотим выразить министру обороны Российской Федерации, военно-строительному комплексу Минобороны России, особенно от медицинских работников и всех жителей Республики Дагестан за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией", — сказала Шуайбова.
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