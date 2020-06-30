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На пост губернатора Костромской области претендуют десять кандидатов
Десять кандидатов, включая действующего губернатора Костромской области Сергея Ситникова, подали документы на участие в выборах главы региона, сообщила РИА... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:02
сергей ситников
костромская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей ситников, костромская область, политика

На пост губернатора Костромской области претендуют десять кандидатов

18:02 30.06.2020
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© РИА Новости / Светлана Балашова / Перейти в фотобанкВид на Кострому с Волги
Вид на Кострому с Волги
© РИА Новости / Светлана Балашова
Перейти в фотобанк
Вид на Кострому с Волги. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Десять кандидатов, включая действующего губернатора Костромской области Сергея Ситникова, подали документы на участие в выборах главы региона, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
"В избирательную комиссию Костромской области представлены документы на выдвижение 10 кандидатов", - сказала собеседница агентства, отметив, что вторник – последний день приема документов на выдвижение.
Андрей Турчак
16 июня, 16:27
Турчак рассказал, кого ЕР поддержит на губернаторских выборах
Одним из первых подал документы действующий глава региона Сергей Ситников. Он выдвинут от партии "Единая Россия". От "Справедливой России" выдвинут депутат Костромской облдумы Александр Плюснин, от ЛДПР - помощник депутата Госдумы РФ Руслан Федоров. КПРФ выдвинула кандидатом первого секретаря костромского регионального отделения партии Валерия Ижицкого, "Яблоко" - бизнесмена Александра Лазутина.
Партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинула кандидатом пенсионера Георгия Тащиева, Казачья партия РФ - гендиректора охранной фирмы Владимира Безрука, Партия прогресса – ведущего инженера Федеральной кадастровой палаты по Костромской области Татьяну Торопыгину. Учитель начальных классов Алексей Уткин идет на выборы от Демократической партии России, замдиректора Дома творчества Любовь Виноградова – от Партии за справедливость.
Представитель облизбиркома отметила, что заявившимся необходимо собрать подписи в свою поддержку, чтобы быть допущенными на выборы.
Выборы губернатора пройдут 13 сентября 2020 года.
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Сергей СитниковКостромская областьПолитика
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