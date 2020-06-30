На пост губернатора Костромской области претендуют десять кандидатов

Вид на Кострому с Волги. Архивное фото

Вид на Кострому с Волги

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Десять кандидатов, включая действующего губернатора Десять кандидатов, включая действующего губернатора Костромской области Сергея Ситникова, подали документы на участие в выборах главы региона, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

"В избирательную комиссию Костромской области представлены документы на выдвижение 10 кандидатов", - сказала собеседница агентства, отметив, что вторник – последний день приема документов на выдвижение.

Партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинула кандидатом пенсионера Георгия Тащиева, Казачья партия РФ - гендиректора охранной фирмы Владимира Безрука, Партия прогресса – ведущего инженера Федеральной кадастровой палаты по Костромской области Татьяну Торопыгину. Учитель начальных классов Алексей Уткин идет на выборы от Демократической партии России, замдиректора Дома творчества Любовь Виноградова – от Партии за справедливость.

Представитель облизбиркома отметила, что заявившимся необходимо собрать подписи в свою поддержку, чтобы быть допущенными на выборы.