https://ria.ru/20200630/1573700063.html
На пост губернатора Костромской области претендуют десять кандидатов
Десять кандидатов, включая действующего губернатора Костромской области Сергея Ситникова, подали документы на участие в выборах главы региона, сообщила РИА... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:02
2020-06-30T18:02
сергей ситников
костромская область
политика
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костромская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ситников, костромская область, политика
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости.
Десять кандидатов, включая действующего губернатора Костромской области
Сергея Ситникова, подали документы на участие в выборах главы региона, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
"В избирательную комиссию Костромской области представлены документы на выдвижение 10 кандидатов", - сказала собеседница агентства, отметив, что вторник – последний день приема документов на выдвижение.
Одним из первых подал документы действующий глава региона Сергей Ситников
. Он выдвинут от партии "Единая Россия
". От "Справедливой России
" выдвинут депутат Костромской облдумы Александр Плюснин, от ЛДПР
- помощник депутата Госдумы
РФ Руслан Федоров. КПРФ выдвинула кандидатом первого секретаря костромского регионального отделения партии Валерия Ижицкого, "Яблоко
" - бизнесмена Александра Лазутина.
Партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинула кандидатом пенсионера Георгия Тащиева, Казачья партия РФ - гендиректора охранной фирмы Владимира Безрука, Партия прогресса – ведущего инженера Федеральной кадастровой палаты по Костромской области Татьяну Торопыгину. Учитель начальных классов Алексей Уткин идет на выборы от Демократической партии России, замдиректора Дома творчества Любовь Виноградова – от Партии за справедливость.
Представитель облизбиркома отметила, что заявившимся необходимо собрать подписи в свою поддержку, чтобы быть допущенными на выборы.
Выборы губернатора пройдут 13 сентября 2020 года.