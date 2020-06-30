Шойгу доложил Путину о создании четырех центров для больных COVID-19

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минобороны России завершило строительство четырех медицинских центров для лечения COVID-19 и других болезней в Воронеже и Дагестане, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"В соответствии с вашим поручением, в Воронеже, а также городах Республики Дагестан – Каспийске, Дербенте и Хасавюрте – Министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койко-мест", - заявил он в докладе президенту Владимиру Путину.
Шойгу отметил, что дагестанские врачи по просьбе руководства республики прошли дополнительное обучение в Военно-медицинской академии имени Кирова.
По его словам, в уже действующих около трех месяцев центрах Минобороны (всего было построено 16 таких учреждений в разных регионах России) прошли лечение более четырёх с половиной тысяч человек, в том числе свыше трёх тысяч гражданских.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.