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Новое оружие России
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В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Турция не станет продавать США зенитно-ракетные комплексы С-400, считают российские парламентарии. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:34
новое оружие россии
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леонид слуцкий
владимир джабаров
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нато
f-35
турция
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Меньше бы раздавали на право и на лево,это же надо додуматься продавать члену нато перспективное вооружение.Просто лол и фейспалм.
182
((( Сенатор Владимир Джабаров предположил, что американские военные планируют разобрать российские машины "до винтиков", чтобы создать на их основе что-то свое. ))) - Потом посмотрим кто будет последней смеяться :-)
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россия, леонид слуцкий, владимир джабаров, олег морозов, с-400 «триумф», нато, f-35, турция, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции

17:18 30.06.2020 (обновлено: 18:34 30.06.2020)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Турция не станет продавать США зенитно-ракетные комплексы С-400, считают российские парламентарии.
Так они прокомментировали инициативу сенатора Джона Тьюна, который назвал "способ" разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой по российским ЗРК. Он внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил купить эти системы у Турции.
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СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Сенатор Владимир Джабаров предположил, что американские военные планируют разобрать российские машины "до винтиков", чтобы создать на их основе что-то свое.
"У них подобного оружия пока нет", — отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По мнению парламентария, Анкара не пойдет на такое соглашение с Вашингтоном, так как, передав комплексы США, сразу же перестанет считаться надежным партнером.

"Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмут какой-то комплекс C-400 себе. По моему мнению, исключительно для того, чтобы удовлетворить свою любознательность, а если точнее говорить, чтобы просто своровать наши секреты военные", — сказал он.

Сенатор Олег Морозов, в свою очередь, назвал предложение Тьюна троллингом. Он подчеркнул, что "начинка" российской ЗРК для Вашингтона никакого секрета не представляет.
"Турция — страна НАТО, понятно, что если у нее находятся С-400, то и американцы тоже много знают про эту систему", — цитирует его НСН.
Депутат Леонид Слуцкий также допустил, что Анкара не будет рассматривать инициативу американского сенатора.
"(Это. — Прим. ред.) предложение <…> — беспринципно, цинично, но, надеюсь, вряд ли будет возможно и принято к рассмотрению турецкой стороной", — сказал политик.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 12:26
Это нереалистично. Эксперт оценил идею США выкупить у Турции С-400
Парламентарий напомнил, что Турция закупала С-400 для обеспечения национальной безопасности и суверенитета. Слуцкий предположил, что Анкара не откажется от этих целей ради мнимой выгоды, тем более что даже американские санкции не вынудили турецкое руководство разорвать договоренности.
"И далеко не последний фактор: думаю, что в Турции также осознают, что даже гипотетическое обсуждение подобного реэкспорта может осложнить двусторонние отношения с Россией, подорвать доверие в рамках стратегического партнерства", — заявил он.
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева позже подчеркнула, что Турция не сможет передать США зенитные ракетные комплексы без согласия Москвы.
"Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", — объяснила она.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
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Госдеп назвал С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
Поставки российских ЗРК С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
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США готовы помогать Турции против Сирии, если та "уберет" С-400
1918311340636
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Новое оружие РоссииРоссияЛеонид СлуцкийВладимир ДжабаровОлег МорозовС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Меньше бы раздавали на право и на лево,это же надо додуматься продавать члену нато перспективное вооружение.Просто лол и фейспалм.
30 июня, 18:56
Виталий Чесноков
1112711042
((( Сенатор Владимир Джабаров предположил, что американские военные планируют разобрать российские машины "до винтиков", чтобы создать на их основе что-то свое. ))) - Потом посмотрим кто будет последней смеяться :-)
30 июня, 17:40
Vladimir Chawla
82213116
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