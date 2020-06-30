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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В ОНФ призвали взять на вооружение опыт многодневного голосования
Опыт организации голосования по конституции можно использовать в РФ и дальше, например, стоит взять на вооружение голосование в течение нескольких дней или... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:56
голосование по поправкам в конституцию
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политика
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РИА Новости
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353
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россия, онф, конституция рф, политика

В ОНФ призвали взять на вооружение опыт многодневного голосования

16:56 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Опыт организации голосования по конституции можно использовать в РФ и дальше, например, стоит взять на вооружение голосование в течение нескольких дней или электронный формат процедуры, считает глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней, которая применяется на всеобщем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, и на выборы.
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Вчера, 13:43Голосование по поправкам в Конституцию
Зюганов назвал идею многодневного голосования на выборах сомнительной
"Цифры, которые приводятся ежедневно Центральной избирательной комиссией, говорят о том, что большинство людей с огромным удовольствием принимают участие и высказывают свое мнение. Поэтому очень хорошая процедура. Я абсолютно убежден в том, что элементы этой процедуры можно использовать и дальше", - сказал Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что можно взять на вооружение электронный формат голосования. А также - практику голосовать в течение нескольких дней - например, в субботу и воскресенье.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
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"Люди же на дачи уезжают. И чтобы не было возможности ни у кого потом интерпретировать и говорить: "Вы проголосовали на низкой явке, значит, низкая легитимность". Два дня - нормальная история, почему нет? Просто людям должно быть удобно", - разъяснил Кузнецов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
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