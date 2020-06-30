В ОНФ призвали взять на вооружение опыт многодневного голосования

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Опыт организации голосования по конституции можно использовать в РФ и дальше, например, стоит взять на вооружение голосование в течение нескольких дней или электронный формат процедуры, считает глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Он уточнил, что можно взять на вооружение электронный формат голосования. А также - практику голосовать в течение нескольких дней - например, в субботу и воскресенье.

"Люди же на дачи уезжают. И чтобы не было возможности ни у кого потом интерпретировать и говорить: "Вы проголосовали на низкой явке, значит, низкая легитимность". Два дня - нормальная история, почему нет? Просто людям должно быть удобно", - разъяснил Кузнецов.