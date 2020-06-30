На пост губернатора Приангарья претендуют 17 человек

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Семнадцать человек претендуют на пост губернатора Иркутской области, досрочные выборы которого состоятся в сентябре, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.
"Тридцатого июня в 18 часов (13.00 мск) истек срок представления документов о выдвижении на досрочных выборах губернатора Иркутской области. На пост губернатора Иркутской области претендуют 17 человек", - говорится в сообщении.
Документы в избирком представили врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев (самовыдвижение), председатель совета регионального отделения партии "Родина" Максим Евдокимов, мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев (самовыдвижение), депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко ("Гражданская платформа"), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, депутат законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова ("Справедливая Россия"), Юлия Бережнова (самовыдвижение), Александр Плескач (самовыдвижение), Вадим Катков (самовыдвижение), Валерий Николаев (самовыдвижение), Наталья Киселева (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ), Андрей Ибрагимов (самовыдвижение), Анатолий Сопов (самовыдвижение), Сергей Гагаркин (самовыдвижение), Денис Букалов (самовыдвижение). Кандидатам выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов.