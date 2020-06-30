В Бурятии передали в суд дело о краже у ветерана медали в День Победы

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчина, укравший деньги и медаль у ветерана в День Победы в Бурятии, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 52-летний мужчина приехал в начале мая из Улан-Удэ в село Гремячинск в Бурятии на заработки. Он поселился в доме своего знакомого и его 92-летнего отца - ветерана Великой Отечественной войны. Утром 9 мая обвиняемый выпил спиртное, вернулся в дом, где живет ветеран, которому незадолго до этого сотрудники администрации вручили деньги и юбилейную медаль.
Злоумышленник попросил у пожилого человека купить ему алкоголь, но получил отказ. Тогда он напал на ветерана, вывернул ему руку, отобрал четыре тысячи рублей и медаль, а затем убежал.
Отмечается, что полицейские задержали мужчину сразу после обращения пострадавшего. Обвиняемый успел потратить 3200 рублей. Медаль и оставшиеся деньги вернули ветерану.
Добавляется, что следователи в Бурятии за свой счет возместили ущерб пожилому мужчине.
"Собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину злоумышленника. В связи с чем в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
25 июня, 10:24В Подмосковье трое мужчин напали и убили ветерана войны