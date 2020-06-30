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В Бурятии передали в суд дело о краже у ветерана медали в День Победы
Мужчина, укравший деньги и медаль у ветерана в День Победы в Бурятии, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:50
республика бурятия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
улан-удэ
ограбление
происшествия
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республика бурятия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
республика бурятия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), улан-удэ, ограбление, происшествия

В Бурятии передали в суд дело о краже у ветерана медали в День Победы

15:50 30.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедали ветерана войны
Медали ветерана войны
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медали ветерана войны. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчина, укравший деньги и медаль у ветерана в День Победы в Бурятии, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 52-летний мужчина приехал в начале мая из Улан-Удэ в село Гремячинск в Бурятии на заработки. Он поселился в доме своего знакомого и его 92-летнего отца - ветерана Великой Отечественной войны. Утром 9 мая обвиняемый выпил спиртное, вернулся в дом, где живет ветеран, которому незадолго до этого сотрудники администрации вручили деньги и юбилейную медаль.
Злоумышленник попросил у пожилого человека купить ему алкоголь, но получил отказ. Тогда он напал на ветерана, вывернул ему руку, отобрал четыре тысячи рублей и медаль, а затем убежал.
Отмечается, что полицейские задержали мужчину сразу после обращения пострадавшего. Обвиняемый успел потратить 3200 рублей. Медаль и оставшиеся деньги вернули ветерану.
Добавляется, что следователи в Бурятии за свой счет возместили ущерб пожилому мужчине.
"Собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину злоумышленника. В связи с чем в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Республика БурятияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Улан-УдэограблениеПроисшествия
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