В Бурятии у ветерана войны в День Победы отняли медаль и деньги

КРАСНОЯРСК, 10 май — РИА Новости. Полиция Бурятии задержала подозреваемого в грабеже, который отобрал у ветерана деньги и медаль в День Победы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"В Прибайкалье задержан подозреваемый в грабеже. Злоумышленник отобрал юбилейную медаль и деньги у ветерана войны", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что к 92-летнему ветерану в селе Гремячинск Прибайкальского района 9 мая пришел знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ, он схватил памятную медаль, которую пожилому человеку вручили накануне утром. Ветеран стал требовать вернуть награду, однако злоумышленник повалил его и отобрал пакет с тремя тысячами рублей.
В течение часа его задержали. Мужчина был в состоянии опьянения. Медаль и часть денег вернули ветерану.
Вчера, 09:56В Омской области убили ветерана войны