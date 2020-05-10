В Бурятии у ветерана войны в День Победы отняли медаль и деньги

"В Прибайкалье задержан подозреваемый в грабеже. Злоумышленник отобрал юбилейную медаль и деньги у ветерана войны", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что к 92-летнему ветерану в селе Гремячинск Прибайкальского района 9 мая пришел знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ, он схватил памятную медаль, которую пожилому человеку вручили накануне утром. Ветеран стал требовать вернуть награду, однако злоумышленник повалил его и отобрал пакет с тремя тысячами рублей.