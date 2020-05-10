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2020-05-10T16:10
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В Бурятии у ветерана войны в День Победы отняли медаль и деньги
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РИА Новости

В Бурятии у ветерана войны в День Победы отняли медаль и деньги

13:34 10.05.2020 (обновлено: 16:10 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухорукоБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
КРАСНОЯРСК, 10 май — РИА Новости. Полиция Бурятии задержала подозреваемого в грабеже, который отобрал у ветерана деньги и медаль в День Победы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"В Прибайкалье задержан подозреваемый в грабеже. Злоумышленник отобрал юбилейную медаль и деньги у ветерана войны", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что к 92-летнему ветерану в селе Гремячинск Прибайкальского района 9 мая пришел знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ, он схватил памятную медаль, которую пожилому человеку вручили накануне утром. Ветеран стал требовать вернуть награду, однако злоумышленник повалил его и отобрал пакет с тремя тысячами рублей.
В течение часа его задержали. Мужчина был в состоянии опьянения. Медаль и часть денег вернули ветерану.
Полицейский
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Республика БурятияДень ПобедыПроисшествия
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