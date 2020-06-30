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В Пензенской области рассказали о новых случаях COVID-19
Четырехлетний ребенок оказался среди 77 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных COVID-19 в регионе приблизилось... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:45
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пенза, самарская область, пензенская область, общество

В Пензенской области рассказали о новых случаях COVID-19

15:45 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Четырехлетний ребенок оказался среди 77 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных COVID-19 в регионе приблизилось к 5 тысячам человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 30 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4970. Новых выявленных - 77. Среди пациентов один ребенок четырех лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 37 новых случаев коронавируса выявили в ЗАТО город Заречный, 24 - в Пензе, четыре - в Нижнеломовском, два - в Пензенском, по одному - в Лунинском, Спасском, Кузнецком, Бессоновском, Земетчинском, Колышлейском, Камешкирском, Никольском и Мокшанском районах области. Кроме того, COVID-19 выявили у жителя Самарской области.
Всего в области скончался 41 пациент с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 4661.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПензаСамарская областьПензенская областьОбщество
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