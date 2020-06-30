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Домашняя еда и обеды медикам: как ресторан во Владимире выжил в пандемию
Владельцу ресторанов во Владимире Денису Найденову во время самоизоляции пришлось срочно переориентировать работу своих заведений на доставку готовых блюд, и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:35
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Домашняя еда и обеды медикам: как ресторан во Владимире выжил в пандемию

15:35 30.06.2020
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© Фото из личного архива Дениса НайденоваРесторатор из Владимира Денис Найденов
Ресторатор из Владимира Денис Найденов
© Фото из личного архива Дениса Найденова
Ресторатор из Владимира Денис Найденов
ВЛАДИМИР, 30 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Владельцу ресторанов во Владимире Денису Найденову во время самоизоляции пришлось срочно переориентировать работу своих заведений на доставку готовых блюд, и благодаря готовке домашней еды он нашел новых клиентов и запустил новый проект.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Найденов рассказал, как справился шоком от вынужденного закрытия ресторанов и почему важно помогать другим даже тогда, когда самому приходится тяжело.
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Надо двигаться

Денис Найденов уже 13 лет занимается ресторанным бизнесом во Владимире. В 2007 году появилось первое заведение под названием "Лосось и кофе", потом появился "Поющий лосось", где подают живые морепродукты и есть караоке с танцполом. Всего у Найденова четыре ресторана. Последний – гастромаркет "Рынок на студеной" - открылся в августе прошлого года. Эта большая уличная площадка в 3 тысячи квадратных метров должна была заработать на полную мощь в марте, затем к осени перейти на доставку готовых блюд. Но режим самоизоляции из-за коронавируса и связанные с ним ограничения внесли коррективы в работу сферы общепита по всей стране.
"Был, конечно, шок. Честно говоря, я никогда не думал, что рестораны могут закрыться, не работать. Ну, потому что рестораны даже в войну работают. И тут встал вопрос – плакать либо как-то двигаться. Выбрали второе", - говорит Найденов.
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По его словам, все рестораны и гастромаркет были переведены в режим "одной кухни", с которой осуществлялась доставка заказов готовой еды. Доход, конечно, обвалился. Как признается Найденов, оборот кафе снизился в десять раз. Совсем не разориться и не потерять ни одного из двухсот работников помогли господдержка и арендодатели. Помещения двух из четырех кафе Найденова находятся в собственности, а двух - в аренде.
"Арендодатели пошли навстречу, освободили нас от платы на время самоизоляции. За счет минимизации расходов выплачивалась заработная плата. Также мы обратились за господдержкой, дважды получили безвозмездную субсидию по одному миллиону рублей, а сейчас хотим оформить кредит на выплату заработной платы под 2%", - рассказывает Найденов.
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Пять килограммов еды на два дня

По словам ресторатора, помогла остаться на плаву и новая услуга их гастромаркета – доставка домашней еды – супов, котлет и прочего. Эта идея, говорит Найденов, пришла неожиданно. Его компания сотрудничает с органами социальной защиты в качестве благотворителей, и к ним обратились с просьбой в период режима самоизоляции оказать помощь нуждающимся пожилым людям. Ресторан стал поставлять одиноким старикам готовые наборы еды. И тут сработало сарафанное радио, и спустя пару недель в ресторан стали поступать заказы от горожан.
"Получили запрос от наших гостей - наборы нужны их престарелым родителям. В первые недели самоизоляции многие пожилые люди не выходили на улицу даже в магазин, дети до них не всегда могли доехать. Немного неожиданно получилось: сначала развозили бесплатные наборы, а потом нашли новый рынок сбыта. Это дало нам хороший прирост клиентов. И мы продвигали: пять килограммов еды на 2-3 дня. В набор домашней еды входило: литр борща, десять котлет, пюре, гуляш", - говорит Найденов.
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По его словам, с послаблением режима самоизоляции запрос на доставку домашних блюд упал, зато такой вид услуг навел ресторатора на новый проект. Гастромаркет теперь поставляет наборы с рецептами на определенные ресторанные блюда.
"Не готовую еду, а продукты на два-три дня, уже подготовленные: что-то нарезано, помыто. Приправы. Подготовлено под рецепт, который вложен в коробке. Например, надо вам 300 граммов риса или 150 граммов пасты, в наборе ровно столько. К тому же некоторые ингредиенты не купить в магазине. Вы готовите четко по рецепту, и получается ресторанное блюдо дома по цене продуктов из магазина", - объясняет Денис.
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Помощь врачам

Бесплатно рестораны развозили еду не только пожилым людям, нуждающимся в поддержке, но и врачам, которые работали с коронавирусными больными. По словам Найденова, власти региона обратились с просьбой к бизнесу помочь в трудную минут медикам. Ресторатор, не думая, откликнулся. Его мать работает фельдшером на скорой помощи, поэтому он не понаслышке знает обо всех сложностях работы врачей.
"Мы изначально бизнес строили так, что 7% от оборота закладывали на благотворительные мероприятия, поэтому и на этот раз все укладывалось в наши затраты. Мы и сейчас продолжаем развозить наборы пожилым людям", - говорит Найденов.
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Вернуться к привычным объемам работы Денис рассчитывает уже через пару недель. С 23 июня во Владимире разрешено работать летним кафе, и за нынешний сезон он не переживает, рассчитывает, что доход будет не меньше прошлого лета. Ведь жители города соскучились по кафе и ресторанам. Правда, Денис очень волнуется, что ждет его компанию осенью, когда ажиотаж пройдет, но тем не менее строит планы - собирается в гастромаркете разработать меню на основе экзотических фруктов.
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