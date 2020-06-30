Жириновский считает, что выборы нужно проводить весной и в течение недели

"ЛДПР давно предлагает создавать условия, чтобы людям было проще все время, во всех сферах жизни соблюдать социальную дистанцию, иметь возможность уединиться... Точно так же и голосование – пусть будет идти неделю. Все спокойно выберут удобный день, не будет толкотни на участках. Шире нужно применять электронное голосование. Это не только удобнее, но и более защищенная форма. Когда человек бюллетени считает, протоколы заполняет – это всегда возможность исказить результат. А компьютер считает голоса хладнокровно. У ЛДПР всё время на участках, оборудованных электронными урнами, результаты выше, потому что человек не вмешивается в процесс. Так и здесь", - сказал Жириновский РИА Новости.