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В Минпросвещения оценили внедрение цифровой образовательной среды
Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) не предполагает отказа от традиционных уроков в школе, а лишь позволит их дополнить новыми... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:18
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социальный навигатор, сн_образование, ирина волынец, сергей кравцов, алтайский край, пермский край, образование - общество, общество

В Минпросвещения оценили внедрение цифровой образовательной среды

13:15 30.06.2020 (обновлено: 13:18 30.06.2020)
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) не предполагает отказа от традиционных уроков в школе, а лишь позволит их дополнить новыми ресурсами, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с РИА Новости заявила, что родители могут требовать от Минпросвещения разъяснений о том, что же подразумевает проект по внедрению цифровой образовательной среды, поскольку из него ясно не следует, предполагает ли он обеспечение вспомогательных функций или полный переход на дистанционное обучение.
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"Проект постановления правительства "О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды" - часть глобальной работы в рамках нацпроекта "Образование" проекта "Цифровая образовательная среда", позволяющей существенно расширить доступ учащихся к качественным программ обучения, при этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках о якобы переводе обучения из школы в онлайн недостоверна и не имеет под собой никаких оснований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цифровая образовательная среда – элемент всех развитых мировых систем образования, включающий высокоскоростной интернет в школах, обеспечение образовательных организаций соответствующей техникой, а также широкий набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения, но не подменяющих собой живое общение с педагогом на уроках.
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Расширенные возможности ЦОС планируется апробировать в 14 регионах, которые проявили инициативу и уже ведут подготовительную работу: это Алтайский край, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ.
"Речь идет не о замене одного вида обучения — очного — другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ — например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны. Еще раз подчеркну мы рассчитываем начать учебной год традиционно в сентябре и все школьники сядут вновь за парты", - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
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