В Минпросвещения оценили внедрение цифровой образовательной среды

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) не предполагает отказа от традиционных уроков в школе, а лишь позволит их дополнить новыми ресурсами, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Проект постановления правительства "О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды" - часть глобальной работы в рамках нацпроекта "Образование" проекта "Цифровая образовательная среда", позволяющей существенно расширить доступ учащихся к качественным программ обучения, при этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках о якобы переводе обучения из школы в онлайн недостоверна и не имеет под собой никаких оснований", - говорится в сообщении.