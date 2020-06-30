В Минпросвещения оценили внедрение цифровой образовательной среды

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) не предполагает отказа от традиционных уроков в школе, а лишь позволит их дополнить новыми ресурсами, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с РИА Новости заявила, что родители могут требовать от Минпросвещения разъяснений о том, что же подразумевает проект по внедрению цифровой образовательной среды, поскольку из него ясно не следует, предполагает ли он обеспечение вспомогательных функций или полный переход на дистанционное обучение.
"Проект постановления правительства "О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды" - часть глобальной работы в рамках нацпроекта "Образование" проекта "Цифровая образовательная среда", позволяющей существенно расширить доступ учащихся к качественным программ обучения, при этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках о якобы переводе обучения из школы в онлайн недостоверна и не имеет под собой никаких оснований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цифровая образовательная среда – элемент всех развитых мировых систем образования, включающий высокоскоростной интернет в школах, обеспечение образовательных организаций соответствующей техникой, а также широкий набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения, но не подменяющих собой живое общение с педагогом на уроках.
Расширенные возможности ЦОС планируется апробировать в 14 регионах, которые проявили инициативу и уже ведут подготовительную работу: это Алтайский край, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ.
"Речь идет не о замене одного вида обучения — очного — другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ — например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны. Еще раз подчеркну мы рассчитываем начать учебной год традиционно в сентябре и все школьники сядут вновь за парты", - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.