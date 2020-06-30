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В Ленинградской области на трассе загорелся автобус
Самовозгорание автобуса произошло во вторник на трассе в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:47
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области на трассе загорелся автобус

11:27 30.06.2020 (обновлено: 11:47 30.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
Автомобиль скорой помощи на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Самовозгорание автобуса произошло во вторник на трассе в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"На 25 километре Новоприозерского шоссе произошло самовозгорание автобуса, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ГИБДД РИА Новости пока не уточнили количество пассажиров и маршрут следования автобуса.
По данным региональных СМИ, туристический автобус, где было около 40 человек, вез пассажиров на экскурсию в Ладожские шхеры.
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Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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