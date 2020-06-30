https://ria.ru/20200630/1573669611.html
В Ленинградской области на трассе загорелся автобус
Самовозгорание автобуса произошло во вторник на трассе в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:27
2020-06-30T11:47
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия