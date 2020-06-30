В ОП оценили оправданность многодневного голосования

"Семь дней идет всего в целом голосование. Но уже сейчас можно сказать, что вот это вот многодневное голосование полностью себя оправдало. Это удобно для граждан. Самое главное, удалось то, что задумывалось избирательными комиссиями, то есть, разведение потоков, нет скученности, распределены люди. Мы видим, как практически образцово все это выполняется", - сказал Григорьев в ходе пресс-брифинга.