В Крыму оценили запуск грузовых поездов по мосту через Керченский пролив

Два первых состава вышли навстречу друг другу, пересекли Керченский пролив и дали старт грузовому железнодорожному движению.
Два первых состава вышли навстречу друг другу, пересекли Керченский пролив и дали старт грузовому железнодорожному движению.
"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики", — написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики", — написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — отметил Аксенов.
"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — отметил Аксенов.
Теперь Крым логистически ничем не отличается от других российских регионов.
Теперь Крым логистически ничем не отличается от других российских регионов.
По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозок снизится в среднем на половину.
По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозок снизится в среднем на половину.
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту позволит вернуть региону былую экономическую мощь, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов.
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту позволит вернуть региону былую экономическую мощь, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров.
Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.
Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.
За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.
За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.
Два первых состава вышли навстречу друг другу, пересекли Керченский пролив и дали старт грузовому железнодорожному движению.
"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики", — написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — отметил Аксенов.
Теперь Крым логистически ничем не отличается от других российских регионов.
По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозок снизится в среднем на половину.
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту позволит вернуть региону былую экономическую мощь, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров.
Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.
За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.