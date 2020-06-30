В Крыму оценили запуск грузовых поездов по мосту через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Запуск движения грузовых поездов по железнодорожной части Запуск движения грузовых поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив позволит удешевить транспортные перевозки и вернуть региону былую экономическую мощь, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимира Константинов

Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открылось 30 июня, по транспортному переходу проследовали два первых состава.

"Это очень серьезное подспорье для экономики, удешевления транспортных перевозок и расширения возможностей реализации самых сложных проектов. Крым возвращает себе былую экономическую мощь", - сказал Константинов.

По его словам, запуск грузового железнодорожного движения показал несостоятельность транспортной блокады полуострова, устроенной Украиной шесть лет назад.

"Украина лишила Крым железнодорожного сообщения, предприняв одну из попыток транспортных блокад, но мы это выдержали", - подчеркнул глава парламента.