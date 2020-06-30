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В Крыму оценили запуск грузовых поездов по мосту через Керченский пролив
Запуск движения грузовых поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив позволит удешевить транспортные перевозки и вернуть региону былую... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:17
крымский мост
владимир константинов
европа
краснодарский край
общество
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353
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крымский мост, владимир константинов, европа, краснодарский край, общество

В Крыму оценили запуск грузовых поездов по мосту через Керченский пролив

10:46 30.06.2020 (обновлено: 15:17 30.06.2020)
769
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГрузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Запуск движения грузовых поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив позволит удешевить транспортные перевозки и вернуть региону былую экономическую мощь, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимира Константинов.
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открылось 30 июня, по транспортному переходу проследовали два первых состава.
"Это очень серьезное подспорье для экономики, удешевления транспортных перевозок и расширения возможностей реализации самых сложных проектов. Крым возвращает себе былую экономическую мощь", - сказал Константинов.
Сергей Аксенов
Вчера, 10:44
Аксенов оценил значение запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
По его словам, запуск грузового железнодорожного движения показал несостоятельность транспортной блокады полуострова, устроенной Украиной шесть лет назад.
"Украина лишила Крым железнодорожного сообщения, предприняв одну из попыток транспортных блокад, но мы это выдержали", - подчеркнул глава парламента.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Два первых состава вышли навстречу друг другу, пересекли Керченский пролив и дали старт грузовому железнодорожному движению.

Грузовой состав на подъезде к Крымскому мосту
1 из 10

Два первых состава вышли навстречу друг другу, пересекли Керченский пролив и дали старт грузовому железнодорожному движению.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост" / Перейти в фотобанк

"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики", — написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
2 из 10

"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики", — написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — отметил Аксенов.

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
3 из 10

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — отметил Аксенов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Теперь Крым логистически ничем не отличается от других российских регионов.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
4 из 10

Теперь Крым логистически ничем не отличается от других российских регионов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозок снизится в среднем на половину.

Грузовой состав на подъезде к Крымскому мосту
5 из 10

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозок снизится в среднем на половину.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту позволит вернуть региону былую экономическую мощь, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
6 из 10

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту позволит вернуть региону былую экономическую мощь, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост" / Перейти в фотобанк

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
7 из 10

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост" / Перейти в фотобанк

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
8 из 10

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост" / Перейти в фотобанк

За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.

Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
9 из 10

За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Грузовые поезда едут по Крымскому мосту.

Грузовые поезда едут по Крымскому мосту
10 из 10

Грузовые поезда едут по Крымскому мосту.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Два первых состава вышли навстречу друг другу, пересекли Керченский пролив и дали старт грузовому железнодорожному движению.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики", — написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год", — отметил Аксенов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Теперь Крым логистически ничем не отличается от других российских регионов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 10

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозок снизится в среднем на половину.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту позволит вернуть региону былую экономическую мощь, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
8 из 10

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
9 из 10

За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.

© РИА Новости / Информационный центр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
10 из 10

Грузовые поезда едут по Крымскому мосту.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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Крымский мостВладимир КонстантиновЕвропаКраснодарский крайОбщество
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